Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото) — Finance.ua

Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото) Сегодня 03:34 — Технологии&Авто

Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото)

Компания Peugeot оснастит седан Peugeot 408 для китайского рынка новым малолитражным мотором. Об этом сообщает издание Autohome

Речь идет об исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 лошадиные силы, который Peugeot, вероятно, позаимствует у партнера — китайской компании Dongfeng. В моторном «арсенале» самого французского производителя такого двигателя пока нет.

Что касается трансмиссии для этой версии, то информации о ней пока нет. Актуальный 408-й оснащается классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin.

Какими будут цены на новый седан Peugeot 405, тоже можно только гадать. Актуальная модель стоит в Китае от 95 700 юаней или 13 000 долларов США по текущему курсу.

Ранее Peugeot представила новое кросс-купе, способное проезжать на электрической тяге до 700 км. Речь идет о модели Peugeot e-3008.

Как сообщалось, новый кросс-лифтбэк Peugeot 408 не сумел пройти лосиный тест на полигоне в 2023 году.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.