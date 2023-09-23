Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото) — Finance.ua
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Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото)

Технологии&Авто
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Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото)
Peugeot выпустит новый седан с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 л.с. (фото)
Компания Peugeot оснастит седан Peugeot 408 для китайского рынка новым малолитражным мотором. Об этом сообщает издание Autohome.
Речь идет об исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 173 лошадиные силы, который Peugeot, вероятно, позаимствует у партнера — китайской компании Dongfeng. В моторном «арсенале» самого французского производителя такого двигателя пока нет.
Что касается трансмиссии для этой версии, то информации о ней пока нет. Актуальный 408-й оснащается классическим шестиступенчатым «автоматом» Aisin.
Какими будут цены на новый седан Peugeot 405, тоже можно только гадать. Актуальная модель стоит в Китае от 95 700 юаней или 13 000 долларов США по текущему курсу.
Ранее Peugeot представила новое кросс-купе, способное проезжать на электрической тяге до 700 км. Речь идет о модели Peugeot e-3008.
Как сообщалось, новый кросс-лифтбэк Peugeot 408 не сумел пройти лосиный тест на полигоне в 2023 году.
По материалам:
MMR
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