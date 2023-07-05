Peugeot представили дешевые электрические велосипеды для города (фото) — Finance.ua

Peugeot представили дешевые электрические велосипеды для города (фото) 05.07.2023, 01:05 — Технологии&Авто

Peugeot Digital e-Bike, Фото: Peugeot Cycles

Peugeot Cycles представили новые электрические велосипеды для города eBikes. Эти модели выйдут на рынок в конце 2023 — начале 2024 года.

Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Семейство Peugeot eBikes представлено тремя моделями Digital: e-Bike, e-Longtail и e-Front Load. Все они предназначены для городских поездок, но сильно отличаются друг от друга.

Футуристический велосипед Digital e-Bike отличается необычным дизайном с V-образной рамой. Эта модель рассчитана на одного человека и предлагает минимальный набор оснащения.

Digital e-Longtail получил удлиненную заднюю часть с двумя сиденьями для детей и подставками для ног. Конструкция также позволяет перевозить багаж.

Peugeot Digital e-Longtail, Фото: Peugeot Cycles

Digital e-Front Load, как и e-Longtail, подходит для семейного использования, но платформа на удлиненной передней колесной базе позволяет перевозить до трех детей. Это самая грузоподъемная модель в линейке.

Peugeot Digital e-Front Load, Фото: Peugeot Cycles

Все велосипеды получат противоугонную систему, сигнализацию, геолокацию, навигацию, прогноз погоды и статистику маршрута. Все эти функции будут доступны после подключения к смартфону с помощью специального приложения.

Фокус По материалам:

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