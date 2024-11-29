Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года — Finance.ua
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Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года

Технологии&Авто
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Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года
Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года
Обновленный компактный кроссовер Peugeot 2008 года получил мягко-гибридную технологию и улучшенное оснащение, что привело к увеличению цены на 2500−5000 долларов. Эта модернизация появилась всего через девять месяцев после рестайлинга модели, которая уже прибавила к стоимости 1000 долларов.
Peugeot активно сокращает планы по запуску электромобилей и исключает подключенные гибриды из своей линии, делая упор на мягко-гибридные технологии. Новый Peugeot 2008 оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с электромотором, интегрированным в трансмиссию, и 48-вольтовой батареей мощностью 0,9 кВтч.
Мощность двигателя возросла до 100 кВт (на 4 кВт больше, чем у предшественника), новый шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением заменил предыдущий восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Этот гибрид может кратковременно двигаться на электрической тяге на парковочных скоростях. Расход топлива составляет 4,4 л/100 км, что почти на уровне Toyota Corolla Cross Hybrid (4,3 л/100 км).
Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года
Базовая версия Allure теперь включает в себя беспроводную зарядку для телефона, а версия GT получила 18-дюймовые колеса и панорамную крышу, которые ранее предлагались за дополнительную плату.
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Оба варианта оснащены 10-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и цифровой приборной панелью. Цены начинаются от 42 490 долларов, тогда как топовая версия, подорожавшая до максимальных 5000 долларов, теперь предлагается за 49 490 долларов США.
По материалам:
Ampercar
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