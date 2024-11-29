Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года — Finance.ua

Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года Сегодня 04:55 — Технологии&Авто

Peugeot представила обновленный кроссовер 2008−2025 модельного года

Обновленный компактный кроссовер Peugeot 2008 года получил мягко-гибридную технологию и улучшенное оснащение, что привело к увеличению цены на 2500−5000 долларов. Эта модернизация появилась всего через девять месяцев после рестайлинга модели, которая уже прибавила к стоимости 1000 долларов.

Peugeot активно сокращает планы по запуску электромобилей и исключает подключенные гибриды из своей линии, делая упор на мягко-гибридные технологии. Новый Peugeot 2008 оснащен 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, работающим в паре с электромотором, интегрированным в трансмиссию, и 48-вольтовой батареей мощностью 0,9 кВтч.

Мощность двигателя возросла до 100 кВт (на 4 кВт больше, чем у предшественника), новый шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением заменил предыдущий восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором. Этот гибрид может кратковременно двигаться на электрической тяге на парковочных скоростях. Расход топлива составляет 4,4 л/100 км, что почти на уровне Toyota Corolla Cross Hybrid (4,3 л/100 км).

Базовая версия Allure теперь включает в себя беспроводную зарядку для телефона, а версия GT получила 18-дюймовые колеса и панорамную крышу, которые ранее предлагались за дополнительную плату.

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Оба варианта оснащены 10-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и цифровой приборной панелью. Цены начинаются от 42 490 долларов, тогда как топовая версия, подорожавшая до максимальных 5000 долларов, теперь предлагается за 49 490 долларов США.

Ampercar По материалам:

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