Peugeot выводит на рынок самый дешевый электромобиль — Finance.ua

Peugeot выводит на рынок самый дешевый электромобиль Вчера 23:37 — Фондовый рынок

В Парижском автосалоне Peugeot представила новый электрический e-3008, который станет самым дешевым автомобилем с аккумулятором на 100 кВт/ч (98 кВт/ч) в мире. Электрокроссовер обещает 700 километров запаса хода по стандарту WLTP.

Stellantis имеет собственную компанию по производству аккумуляторов, ACC, совместное предприятие, созданное совместно с TotalEnergies и Mercedes. Все три компании владеют 33 процентами акций, играя на равных условиях. Это первый автомобиль французского бренда с аккумулятором ACC, ведь раньше компания еще налаживала массовое производство батарей, поэтому Peugeot сначала использовала аккумуляторы от BYD. Батарея, о которой идет речь, производится на французской Gigafactory ACC, расположенной в Дуврене.

Эта батарея имеет обычную литий-марганцево-кобальтовую химию и является частью 400-вольтовой электрической архитектуры, которая позволяет заряжать ее со скоростью 2,4 кВт-ч в минуту. Это означает, что для зарядки от 20 до 80% потребуется примерно 27 минут. Также ожидается, что аккумулятор потребляет около 14 кВт/ч на 100 км.

Французский кроссовер e-3008, благодаря преимуществам масштаба производства, предоставленным такой группой, как Stellantis, стоит примерно 55 000 евро. Конкуренты, с которыми он может сравнивать себя по размеру батареи и радиусу действия, имеют совершенно разные цены, большинство из которых составляет чуть меньше 100 000 евро.

Среди этих конкурентов: Mercedes EQS 450+, Mercedes G 580, Polestar 3 Long Range Performance, BMW iX xDrive50, Porsche Taycan 4S, Audi SQ6 e-tron и т. д.

Мета По материалам:

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