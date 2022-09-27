Первый этап приема заявок на выплату денежного пособия от международных организаций завершен — Finance.ua

Первый этап приема заявок на выплату денежного пособия от международных организаций завершен Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Первый этап приема заявок на выплату денежного пособия от международных организаций завершен

Граждане Украины уже подали более 10 млн заявок на выплату пособия. Поэтому временно прекращается сбор заявок на платформе єДопомога для детальной их обработки и передачи в международные организации для дальнейшей выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что после подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен.

Для заявителей, допустивших ошибку в ранее поданных заявках, остается возможность передать заявление через платформу єДопомога. Для этого нужно нажать «Проверить статус заявки», заполнить персональные данные и проверить статус — при необходимости нажать «Отозвать и подать новую заявку».

Читайте также Украинцы смогут получить горючее через платформу «єДопомога»: как это сделать

Решения о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации. В приоритете — незащищенные слои населения, имеющие социальные статусы такие как: лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель пособия малообеспеченным семьям, в частности, из числа внутренне перемещенных лиц.

Со своей стороны Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных, что позволяет получать проверенную информацию о человеке.

Справка Finance.ua:

гуманитарная платформа єДопомога имеет три направления: денежное пособие от государства (єДопомога государственная); получение и оказание волонтерской помощи (єДопомога волонтерская); выплаты от международных организаций (єДопомога международная);

на платформе можно узнать, как получить деньги от государства, оставить заявку на пособие или предложить поддержать других в обеспечении продуктами питания, одеждой, лекарствами и т.п.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.