Первый Cybertruck от Tesla сошел с конвейера в Техасе — Finance.ua

Первый Cybertruck от Tesla сошел с конвейера в Техасе Сегодня 01:57 — Технологии&Авто

Первый Cybertruck от Tesla сошел с конвейера в Техасе

Компания Tesla объявила, что ее долгожданный Cybertruck наконец-то начал производиться массово на заводе в Техасе. Первый автомобиль сошел с конвейера в прошлые выходные. Долгожданный запуск футуристического пикапа состоялся как раз накануне оглашения результатов деятельности Tesla за второй квартал 2023 года.

Два года ожидания

Илон Маск, генеральный директор Tesla, впервые представил Cybertruck еще в 2019 году, но производство сталкивалось с многочисленными задержками. Изначально планировалось, что производство и доставка будут осуществлены в 2021 году, но Tesla неоднократно переносила сроки из-за дефицита компонентов.

В июле 2022 года Маск установил новый график производства на лето 2023 года. В ходе встречи и обсуждения прибыли Tesla за первый квартал 2023 года Маск также пообещал организовать доставку Cybertruck в конце третьего квартала.

На ежегодном собрании акционеров Tesla в мае 2023 года Маск выразил уверенность, заявив, что компания потенциально сможет поставлять от 250 000 до 500 000 единиц в год после начала полномасштабного производства. Автопроизводитель запланировал начало массового производства на конец этого года.

Отраслевые аналитики с нетерпением ожидают обсуждения доходов Tesla за второй квартал, запланированного на среду, 19 июля, поскольку они ищут более точных деталей производства, доставки и спецификаций Cybertruck.

Мелкие проблемы большого авто

Хотя Tesla объясняет задержки типичными проблемами в цепочке поставок, утечка документов проливает свет на другие фундаментальные недостатки в дизайне и инженерии автомобиля. В январе 2022 года обличитель передал немецкому изданию Handelsblatt 100 гигабайт файлов, обнаруживших серьезные проблемы с торможением, силовой установкой, подвеской, герметизацией и конструкцией предсерийных прототипов.

Интересный факт! Согласно отчету Electrek в ноябре 2022 года, на Cybertruck накопилось более 1,5 миллиона заказов. С 2019 года клиенты Tesla могут внести подлежащий возврату депозит в размере 100 долларов для обеспечения своих предварительных заказов.

Сколько будет стоить Tesla Cybertruck

Изначально Tesla оценивала стоимость Cybertruck от 39 900 долларов за одномоторную и заднеприводную модель с буксировочной способностью 3,4 тонны и запасом хода более 320 километров. Однако теперь эта модель, скорее всего, будет стоить около 50 000 долларов.

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Ожидается, что двухмоторная полноприводная версия обойдется примерно в 60 000 долларов, а ее буксировочная способность будет превышать 4,5 тонны и запас хода составит более 480 километров. Самый дорогой вариант стоимостью около 70 000 долларов будет иметь три электродвигателя, полный привод, буксировочную способность 6,3 тонны и запас хода на аккумуляторе более 800 километров.

С запуском Cybertruck Tesla выйдет в еще один прибыльный сегмент электромобилей на американском рынке. Cybertruck будет конкурировать с электрическими пикапами, такими как Ford F-150 Lightning (60 000 долларов), Chevrolet Silverado EV (77 905 долларов) и Rivian R1T (74 000 долларов).

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Телеканал 24 По материалам:

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