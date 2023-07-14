Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года

Финтех и Карты
10
Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года
Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года
Генеральный директор Twitter Илон Маск высказал смелое предположение о глобальной сфере финансов. Миллиардер предполагает, что до 2030 года, который может стать катализатором для Bitcoin и Ethereum, все традиционные активы мира будут иметь свой цифровой аналог.
Читайте также
Бизнесмен ответил на сообщение пользователя Twitter, известного как growing_daniel, заявившего, что к концу десятилетия все традиционные валюты могут быть оцифрованы с помощью компьютерных или графических процессоров (GPU). В частности, автор сослался на то, что майнеры, добывающие криптовалюту по принципу proof-of-work (PoW), используют графические процессоры для добычи цифровых активов. Также growing_daniel сослался на растущую тенденцию диджитализации фиатной валюты.
Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года
В ответ предприниматель-миллиардер согласился с общим настроением, хоть и уточнил, что следует изменить терминологию для обозначения технологии, лежащей в основе цифровизации активов: «Мы, наверное, должны перестать называть их графическими процессорами, но да».
Заявления таких влиятельных лиц, как Илон Маск, могут оказать существенное влияние на криптовалютный сектор, потенциально повышая цены на BTC и ETH, а также на мем-коины.
Следите за актуальным курсом криптовалют на Finance.ua. Переходите по ссылке, чтобы всегда быть в курсе!

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.