Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года — Finance.ua

Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года Сегодня 23:44 — Финтех и Карты

Илон Маск предполагает, что все традиционные валюты станут цифровыми до 2030 года

Генеральный директор Twitter Илон Маск высказал смелое предположение о глобальной сфере финансов. Миллиардер предполагает, что до 2030 года, который может стать катализатором для Bitcoin и Ethereum, все традиционные активы мира будут иметь свой цифровой аналог.

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Бизнесмен ответил на сообщение пользователя Twitter, известного как growing_daniel, заявившего, что к концу десятилетия все традиционные валюты могут быть оцифрованы с помощью компьютерных или графических процессоров (GPU). В частности, автор сослался на то, что майнеры, добывающие криптовалюту по принципу proof-of-work (PoW), используют графические процессоры для добычи цифровых активов. Также growing_daniel сослался на растущую тенденцию диджитализации фиатной валюты.

В ответ предприниматель-миллиардер согласился с общим настроением, хоть и уточнил, что следует изменить терминологию для обозначения технологии, лежащей в основе цифровизации активов: «Мы, наверное, должны перестать называть их графическими процессорами, но да».

Заявления таких влиятельных лиц, как Илон Маск, могут оказать существенное влияние на криптовалютный сектор, потенциально повышая цены на BTC и ETH, а также на мем-коины.

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noworries По материалам:

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