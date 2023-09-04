Первые звонки: сентябрьская подборка стажировок для старта карьеры — Finance.ua

Первые звонки: сентябрьская подборка стажировок для старта карьеры Сегодня 14:01 — Личные финансы

Первые звонки: сентябрьская подборка стажировок для старта карьеры

Начинаем новый сезон на рынке труда с подборки вакансий для тех, кто только начинает строить свою карьеру. Помните о том, что даже стартуя с позиции стажера, можно достичь вершин и стать топовым специалистом. В подборке от robota.ua представлены ведущие компании, которые открывают свои двери новичкам, готовы обучать и развивать.

Менеджер по поддержке клиентов в ProCredit Bank

📍 Киев

Банк объявляет конкурс на должность. Рассматриваются кандидаты, свободно владеющие украинским языком; имеют высшее образование любого профиля или на этапе окончания обучения; знают английский на уровне В1; стрессоустойчивы и быстро адаптируются к изменениям.

Стажер (команда закупок) в Nestle Ukraine

📍 Львов

Команда Nestle Business Services Lviv приглашает на стажировку студентов 3−5 курсов специализации «Экономика/Бухгалтерия/Финансы/Международные отношения». Предпочтение отдается кандидатам, которые умеют работать в MS Office, в частности MS Excel, а также уверенно владеют английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Стажерам предлагается: официальное трудоустройство; ежегодный пересмотр заработной платы + премия, 28 дней оплачиваемого отпуска, оплачиваемые больничные, медицинское страхование, оплата обедов, дисконтная программа IT Club; релокационный пакет или возможность удаленно работать.

Функциональный аналитик Microsoft Dynamics 365 Business Central (стажер) в Innoware

📍 Киев

03.10.2023 по 30.11.2023 . Обучение будет проходить вместе со специалистами компании и самостоятельно полностью online. Загрузка: 20 ч./нед., из них 5−10 ч./нед. — в пределах стандартного рабочего времени с регулярными встречами группы. Интернов, успешно прошедших стажировку, приглашают на работу. ІТ-консалтинговая компания приглашает начинающих специалистов на стажировку для будущих функциональных аналитиков — консультантов по внедрению ERP системы Microsoft Dynamics 365 Business Central. Продолжительность стажировки: 2 месяца, спо. Обучение будет проходить вместе со специалистами компании и самостоятельно полностью online. Загрузка: 20 ч./нед., из них 5−10 ч./нед. — в пределах стандартного рабочего времени с регулярными встречами группы. Интернов, успешно прошедших стажировку, приглашают на работу.

Стажер в «Укртелеком»

📍 Удаленно

Телекоммуникационная компания приглашает студентов для участия в образовательном проекте «Лучшие — с „Укртелекомом“». Старт проекта: 23 октября 2023 года. Набор продлится до 13 октября. Формат онлайн. Продолжительность: три недели. Участники: студенты 2−6 курсов. Анонсируются: мастер-классы от опытных бизнес-тренеров, командные задания и работа над разработкой проекта, встречи с топ-менеджерами.

Все заработанные стажерами баллы при обучении конвертируются в деньги, которые компания передаст ВСУ.

Стажер в отдел налоговых консультаций в PwC

📍 Киев

Компания, предоставляющая аудиторские, консалтинговые, налоговые и юридические услуги, приглашает на стажировку . Ожидания от кандидатов: студент или выпускник; диплом по специальности в области налогообложения, финансов, экономики, бухгалтерского учета или права; знание налогового законодательства и бухгалтерского учета (будет преимуществом); владение английским языком, а также отличное знание украинского языка (письменного и устного); развитые компьютерные навыки (Excel, PowerPoint, Word); умение работать в команде и быстро учиться; амбициозность и нацеленность на карьерный рост.

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Руководитель полеводческого подразделения (стажер) в «Западный Буг»

📍 Радехов

Аграрная компания объявляет конкурс на вакантную должность. Требования к претендентам: высшее образование (агрономическое/экономическое/инженерное направление); опыт работы на с/х производстве; опыт работы на руководящих должностях (будет преимуществом); уверенный пользователь ПК (1С, MS Office); знание технологии сельскохозяйственного производства; организационные навыки; ориентация на результат.

Условия работы: официальное трудоустройство; высокий уровень заработной платы; служебный автомобиль; компенсация расходов на горючее; мобильная корпоративная связь; служебный ноутбук; премия в конце года по результатам работы

Стажер в отдел маркетинга в L’OREAL Ukraine

📍 Киев

Предлагается пройти 6−12-месячную программу стажировки в отделах маркетинга выпускникам и студентам последних курсов.

Если у вас есть: полное высшее образование/студента последних курсов специальности «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика» и «Предпринимательство»; опыт использования пакета MS Office (Excel, Word, PPT, Outlook и т. п. ); хорошие аналитические навыки; знаете английский на уровне Upper-Intermediate — откликнитесь.

Интерн в отдел трансфертного ценообразования в EY

📍 Киев

Компания, предоставляющая услуги в области консультирования по вопросам ведения бизнеса, аудита, налогообложения и права, а также консультационного сопровождения транзакций, объявляет о вакансии.

Требования: высшее образование в области финансов или математики (недавний выпускник); уровень владения английским языком — В2 и выше; углубленное знание офисных приложений (Excel, Word, PowerPoint); знание налогового законодательства (будет плюсом); релевантный опыт работы (будет преимуществом); аналитические возможности и внимание к деталям.

Стажер в сервисный департамент в Konica Minolta Ukraine

📍 Харьков, Полтава, Ровно, Одесса

Глобальный провайдер передовых ІТ-решений, услуг бумажного и электронного документооборота, управление корпоративным контентом, приглашает студентов технических вузов последних курсов и выпускников 2021—2022 годов на оплачиваемую стажировку с последующим трудоустройством.

Будущие обязанности: выполнение ремонтов и обслуживания МФУ (многофункциональных устройств); оперативное решение задач, касающихся ремонтов; поддержка клиентов; диагностика, устранение технических неполадок и сбоев в работе МФУ.

Стажер по работе с планограммами в WOG

📍 Киев

Портрет идеального кандидата: высшее/неполное высшее образование; опытный пользователь ПК (Word, Excel); знания 1С и SHELF (будет преимуществом).

Обязанности: разработка и обновление выкладки товаров; контроль размещения товаров и дополнительного оборудования согласно планограммам; внесение логистических параметров, активности товара, минимальных остатков в базу 1С. Подробности здесь.

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