Первые виртуальные банки появятся в Таиланде уже в 2025 году — Finance.ua
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Первые виртуальные банки появятся в Таиланде уже в 2025 году

Криптовалюта
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12 января финансовый регулятор Таиланда опубликовал пресс-релиз о лицензировании виртуальных банков. Первые подробности и нюансы регулирования этой сферы будут известны позже в этом году, а к полноценной работе такие учреждения приступят в 2025 году.
На такой шаг Центробанк Таиланда пошел для стимулирования конкуренции в финансовом сегменте и экономического роста. По мнению регулятора, расширение сферы контрагентов подстегнет развитие инноваций и инфраструктуры на рынке.
Первые лицензии можно будет получить уже в 2024 году. Примечательно, что они разделены на три типа, видимо, в зависимости от масштабов или специфики деятельности учреждений.
По данным Банка Таиланда, есть по меньшей мере 10 контрагентов, заинтересованных в получении лицензии. Надзор за такими учреждениями будет таким же, как и за традиционными финансовыми организациями.
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В первые несколько лет инициатива будет «на испытательном сроке». Регулятор предупреждает, что поставщики услуг не должны злоупотреблять положением на рынке, безответственно выдавать кредиты в погоне за охватом и «подыгрывать» крупным клиентам.
Примечательно, что страна взяла курс на усиление регулирования в сфере криптовалют. Власти приняли жесткие меры по контролю продвижения таких финансовых продуктов и мер по защите инвесторов.
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По материалам:
incrypted
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