Первые виртуальные банки появятся в Таиланде уже в 2025 году — Finance.ua

Первые виртуальные банки появятся в Таиланде уже в 2025 году Сегодня 22:25 — Криптовалюта

12 января финансовый регулятор Таиланда опубликовал пресс-релиз о лицензировании виртуальных банков. Первые подробности и нюансы регулирования этой сферы будут известны позже в этом году, а к полноценной работе такие учреждения приступят в 2025 году.

На такой шаг Центробанк Таиланда пошел для стимулирования конкуренции в финансовом сегменте и экономического роста. По мнению регулятора, расширение сферы контрагентов подстегнет развитие инноваций и инфраструктуры на рынке.

Первые лицензии можно будет получить уже в 2024 году. Примечательно, что они разделены на три типа, видимо, в зависимости от масштабов или специфики деятельности учреждений.

По данным Банка Таиланда, есть по меньшей мере 10 контрагентов, заинтересованных в получении лицензии. Надзор за такими учреждениями будет таким же, как и за традиционными финансовыми организациями.

Читайте также Названа страна, где можно получить криптовалютное гражданство

В первые несколько лет инициатива будет «на испытательном сроке». Регулятор предупреждает, что поставщики услуг не должны злоупотреблять положением на рынке, безответственно выдавать кредиты в погоне за охватом и «подыгрывать» крупным клиентам.

Примечательно, что страна взяла курс на усиление регулирования в сфере криптовалют. Власти приняли жесткие меры по контролю продвижения таких финансовых продуктов и мер по защите инвесторов.

Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается самой большой и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через «Дія»!

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.