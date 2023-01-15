Названа страна, где можно получить криптовалютное гражданство — Finance.ua

Названа страна, где можно получить криптовалютное гражданство
Учитывая популярность криптовалют и активное внедрение блокчейн-технологий, правительство островного государства на границе Карибского моря и Атлантического океана Доминика решило выдавать населению цифровое гражданство.
Кроме использования блокчейна, уникальность виртуального паспорта от Доминики состоит в том, что получить его может каждый пользователь.
Децентрализованная идентификация в Доминике доступна в приложении и на сайте биржи Huobi, которая стала партнером страны. Для получения виртуального паспорта необходимо пройти KYC-проверку до максимального уровня.
После регистрации цифрового документа граждане Доминики могут получить Dominica Metaverse Bound Token (DMBT) в сети Tron, которая будет использоваться в собственной метавселенной этой страны. В будущем с помощью токена Dominica Coin (DMC) пользователи получат обычные бумажные паспорта от правительства.
Читайте также: Какие монеты в 2022 году показали лучшую доходность
Уникальность паспорта Доминики состоит в том, что его владельцы могут путешествовать более чем в 130 стран мира без визы. Очевидно, такая возможность не бесплатна, однако информации о стоимости получения бумажного паспорта Доминики нет. Кроме того, страна обещает создать уникальную программу лояльности для своих новых граждан.
Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Биржа считается самой большой и самой популярной в мире. 90 млн пользователей доверяют Binance. Платформа предлагает самые низкие комиссии за транзакции, поддержку клиентов на 40 языках, а также дает возможность торговать на ходу.
Начните зарабатывать на Binance 💰
Поделиться новостью