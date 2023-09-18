Первые два судна прибыли в порт Украины по альтернативному коридору — Finance.ua

Первые два судна прибыли в порт Украины по альтернативному коридору Сегодня 10:21 — Аграрный рынок

Первые два судна прибыли в порт Украины по альтернативному коридору

Первые два гражданских судна воспользовались временным морским коридором в направлении Украины. Они прибыли в порт «Черноморск».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт „Черноморск“ под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии», — рассказал министр на странице Facebook.

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По его словам, балкеры находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее по альтернативному морскому маршруту, разработанному Военно-морскими силами Украины вместо заблокированного россиянами зернового коридора, пользовались суда, которые из-за войны были заблокированы в украинских портах «Черноморск», «Одесса» и «Южный». Для выхода из Украины по коридору воспользовались уже 5 судов.

Справка Finance.ua:

в июле 2023 года истек срок действия «зерновой сделки», в рамках которой из Украины по морю экспортировали зерно. Продолжить действие соглашения отказалась россия, после чего стала массово обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге;

для обеспечения свободы судоходства в Черном море Украина открыла собственный временный коридор для торговых судов;



в то же время в ООН предлагают возобновить «зерновую сделку». Для этого генсек ООН хочет добиться ослабления санкций против россии. Такой сценарий также продвигает президент Турции Эрдоган.



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