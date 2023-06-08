Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення — Finance.ua

Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення Сегодня 18:30 — Личные финансы

Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення

Первые восемь украинцев уже получают компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи «єВідновлення».

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Сегодня важный день, потому что первые восемь человек уже получают компенсацию по программе «єВідновлення» через «Дію», — сказал чиновник.

Кубраков добавил, что все еще продолжается работа над программой компенсаций за полностью уничтоженное в результате российского вторжения жилье.

«Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье», — добавил вице-премьер.

Справка Finance.ua:

правительство доработало детали программы «єВідновлення», позволяющей получить компенсацию за поврежденное жилье. Теперь соответствующее заявление можно будет подать без «Дії» или смартфона;

в рамках государственной программы «єВідновлення» граждане могут получить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье. Сумму пособия будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе;

представители бизнеса, занимающиеся продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья, уже также могут подключиться к программе государственной помощи «єВідновлення».

Фінансовий клуб По материалам:

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