Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення — Finance.ua
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Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення

Личные финансы
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Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення
Первые 8 человек получили компенсации по программе єВідновлення
Первые восемь украинцев уже получают компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи «єВідновлення».
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
«Сегодня важный день, потому что первые восемь человек уже получают компенсацию по программе «єВідновлення» через «Дію», — сказал чиновник.
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Кубраков добавил, что все еще продолжается работа над программой компенсаций за полностью уничтоженное в результате российского вторжения жилье.
«Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье», — добавил вице-премьер.

Справка Finance.ua:

  • правительство доработало детали программы «єВідновлення», позволяющей получить компенсацию за поврежденное жилье. Теперь соответствующее заявление можно будет подать без «Дії» или смартфона;
  • в рамках государственной программы «єВідновлення» граждане могут получить компенсацию за поврежденное в результате войны жилье. Сумму пособия будет определять специальная комиссия, которая обеспечит обследование имущества и определит сумму компенсации в специальном чек-листе;
  • представители бизнеса, занимающиеся продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья, уже также могут подключиться к программе государственной помощи «єВідновлення».

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества 🧐

По материалам:
Фінансовий клуб
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