Первая регистрация легкового авто: сколько придется платить в 2023 году — Finance.ua

Первая регистрация легкового авто: сколько придется платить в 2023 году Сегодня 19:11 — Личные финансы

Первая регистрация легкового авто: сколько придется платить в 2023 году

С 1 января 2023 года изменены размеры стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых автомобилей на территории Украины. Об этом напомнили в МВД.

Размер налога зависит от размера прожиточного минимума. Сейчас он составляет 2684 грн, а это на 203 грн больше, чем было в 2022 году.

Согласно пункту 7 статьи 1 Закона Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», при первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля физические лица уплачивают сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. То есть при покупке легковушки в автосалоне или ввезенной из-за границы, кроме определенных случаев в соответствии с действующим законодательством, есть обязательный пенсионный сбор.

В соответствии с пунктом 8 статьи 4 указанного Закона, его размер устанавливается следующим образом:

3% — если стоимость авто не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

4% — если стоимость автомобиля превышает 165, но не превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;



5% — если объект налогообложения превышает 290 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года.



Читайте также Обязательный техосмотр автомобилей в Украине: быть или не быть

Объектом налогообложения является стоимость автомобиля, определенная в соответствии с договором купли-продажи, договором мены, справкой органов таможенной службы, актом экспертной оценки стоимости автомобиля, другими документами, подтверждающими эту стоимость.

Таким образом, с 1 января 2023 года при первой регистрации автомобиля на территории Украины, независимо от того, новая машина или б/у, необходимо уплатить определенную стоимость сбора на обязательное государственное пенсионное страхование по таким расчетам в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета налога на добавленную стоимость:

не превышает или равна 442 860 грн — уплачивается 3% ;

— уплачивается ; более 442 860 грн , но не превышает или равна 778 360 грн — уплачивается 4% ;

, но не превышает или равна — уплачивается ; более 778 360 грн — оплачивается 5%.

Налог уплачивается на бюджетные счета, открытые в главных управлениях Казначейства, по месту проведения первой государственной регистрации в Украине легкового автомобиля в сервисных центрах МВД.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.