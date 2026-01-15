Первая партия за $500 млн: США начали продавать венесуэльскую нефть Сегодня 15:40 — Энергетика

США продали крупную партию венесуэльской нефти на $500 млн.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным Reuters, первые продажи венесуэльской нефти, оцененные примерно в $500 миллионов, уже проведены в рамках договоренностей между США и правительством Венесуэлы. Эти операции стали частью более широкого пакета на $2 миллиарда, согласованного в начале января.

Официальный источник в американской администрации сообщил, что доходы от этих продаж удерживаются на банковских счетах под контролем правительства США.

Главный счет, где хранятся средства от продаж, расположен в Катаре. По словам источника, эта юрисдикция избрана в качестве нейтрального места, где деньги могут перемещаться с разрешения США и без риска ареста.

Дальнейшие планы продаж

Официальные лица сообщили, что дополнительные продажи ожидаются в ближайшие дни и недели в рамках полного исполнения сделки.

По данным Reuters, венесуэльская нефть стандартной марки Merey-16 предлагалась с дисконтом всего $6 к Brent, заметно дороже канадского аналога. Но это полностью укладывается в рыночных реалиях: из канадской нефти выходит больше нефти. Маркетингом венесуэльской нефти занимались Vitol и Trafigura.

