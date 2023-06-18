Перерасчет пенсий. Стали известны суммы повышений выплат работающим пенсионерам (инфографика) — Finance.ua
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Перерасчет пенсий. Стали известны суммы повышений выплат работающим пенсионерам (инфографика)

Личные финансы
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Перерасчет пенсий. Стали известны суммы повышений выплат работающим пенсионерам (инфографика)
Перерасчет пенсий. Стали известны суммы повышений выплат работающим пенсионерам (инфографика)
Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии проработали не менее двух лет. Выплаты увеличились в среднем на 221,74 грн.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
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«Пересчет пенсии проведен более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен более 401 тыс. человек, средний размер повышения — 221,74 грн. Выплата пересчитанных с 1 апреля пенсий производится в июне в установленные пенсионерам даты выплаты с доплатой за апрель и май», — сказано в сообщении.
Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа после назначения/предварительного перерасчета пенсии произведен 537,5 тыс. лицам. Из указанной численности пенсионеров размер пенсии увеличен у 327,2 тыс. человек, средний размер повышения — 179,47 грн.
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Перерасчет пенсии в связи с учетом страхового стажа и заработной платы после назначения/предварительного перерасчета пенсии произведено 117,4 тыс. человек. Из указанной численности пенсионеров размер пенсии увеличен в 73,8 тыс. человек, средний размер повышения — 409,16 грн.
Дополнительные расходы на выплату пересчитанных пенсий составляют около 89 млн грн в месяц.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

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По материалам:
Finance.ua
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