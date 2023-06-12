Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает

Личные финансы
210
Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает
Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает
Государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты пенсионерам. Так, в госбюджете на 2023 год предусмотрено 442,3 млрд гривен на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

В Украине самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство.
Эти выплаты приходятся на 7,3% пенсионеров, или на 776 328 человек. Средний размер таких пенсий составляет 14 676 гривен, а максимальный — 20 930 гривен.
Читайте также
Кроме того, в Украине есть специальные пенсии для отдельных категорий граждан, для которых выплаты рассчитывались по другим правилам. Как сообщил министр социальной политики Николай Шамбир, назначение всех спецпенсий, кроме военных, упразднено, а уже назначенные пересчитываться не будут.
Ранее в Украине действовало несколько специальных пенсионных режимов:
  • для бывших военных и силовиков;
  • для «чернобыльцев»;
  • для бывших прокуроров;
  • для бывших госслужащих;
  • для бывших судей.
По данным Минсоцполитики, на 1 января текущего года специальные пенсии в Украине в размере 96 196 грн получали 3594 бывших судьи.
Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает

Где пенсии самые высокие

Как сообщили в Пенсионном фонде в середине апреля, самые высокие средние пенсии в:
  • Киеве — 7129 грн;
  • Донецкой области — 6560 грн;
  • Луганской области — 6049 грн;
  • Днепропетровской области — 5804 грн.
Наименьшие пенсии в Тернопольской (3998 гривен), Закарпатской (4164 гривны) и Черновицкой (4182 гривны) областях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.