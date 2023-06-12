Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает — Finance.ua

Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает Сегодня 17:04 — Личные финансы

Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает

Государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты пенсионерам. Так, в госбюджете на 2023 год предусмотрено 442,3 млрд гривен на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Какой максимальный размер пенсии в Украине

В Украине самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство.

Эти выплаты приходятся на 7,3% пенсионеров, или на 776 328 человек. Средний размер таких пенсий составляет 14 676 гривен, а максимальный — 20 930 гривен.

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Кроме того, в Украине есть специальные пенсии для отдельных категорий граждан, для которых выплаты рассчитывались по другим правилам. Как сообщил министр социальной политики Николай Шамбир, назначение всех спецпенсий, кроме военных, упразднено, а уже назначенные пересчитываться не будут.

Ранее в Украине действовало несколько специальных пенсионных режимов:

для бывших военных и силовиков;

для «чернобыльцев»;

для бывших прокуроров;

для бывших госслужащих;

для бывших судей.

По данным Минсоцполитики, на 1 января текущего года специальные пенсии в Украине в размере 96 196 грн получали 3594 бывших судьи.

Где пенсии самые высокие

Как сообщили в Пенсионном фонде в середине апреля, самые высокие средние пенсии в:

Киеве — 7129 грн;

Донецкой области — 6560 грн;

Луганской области — 6049 грн;

Днепропетровской области — 5804 грн.

Наименьшие пенсии в Тернопольской (3998 гривен), Закарпатской (4164 гривны) и Черновицкой (4182 гривны) областях.

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Фокус По материалам:

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