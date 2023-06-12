Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает — Finance.ua

Максимальная пенсия в Украине: какой размер и кто ее получает
Государство ежегодно закладывает бюджет на выплаты пенсионерам. Так, в госбюджете на 2023 год предусмотрено 442,3 млрд гривен на финансирование пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Какой максимальный размер пенсии в Украине
В Украине самыми высокими считаются пенсии от десяти тысяч гривен. Однако их получает меньшинство.
Эти выплаты приходятся на 7,3% пенсионеров, или на 776 328 человек. Средний размер таких пенсий составляет 14 676 гривен, а максимальный — 20 930 гривен.
Кроме того, в Украине есть специальные пенсии для отдельных категорий граждан, для которых выплаты рассчитывались по другим правилам. Как сообщил министр социальной политики Николай Шамбир, назначение всех спецпенсий, кроме военных, упразднено, а уже назначенные пересчитываться не будут.
Ранее в Украине действовало несколько специальных пенсионных режимов:
- для бывших военных и силовиков;
- для «чернобыльцев»;
- для бывших прокуроров;
- для бывших госслужащих;
- для бывших судей.
По данным Минсоцполитики, на 1 января текущего года специальные пенсии в Украине в размере 96 196 грн получали 3594 бывших судьи.
Где пенсии самые высокие
Как сообщили в Пенсионном фонде в середине апреля, самые высокие средние пенсии в:
- Киеве — 7129 грн;
- Донецкой области — 6560 грн;
- Луганской области — 6049 грн;
- Днепропетровской области — 5804 грн.
Наименьшие пенсии в Тернопольской (3998 гривен), Закарпатской (4164 гривны) и Черновицкой (4182 гривны) областях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Поделиться новостью