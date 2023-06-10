Украинцам пересчитали пенсии. Какие категории получат на 1200 грн больше — Finance.ua

Украинцам пересчитали пенсии. Какие категории получат на 1200 грн больше Сегодня 10:19 — Личные финансы

В Украине в июне пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Перерасчет пройдет задним числом (должен был пройти в апреле, но задержался из-за отсутствия статистики). Украинцы на заслуженном отдыхе, которые продолжили работать, получат в июне деньги сразу за несколько месяцев.

В частности, как рассказала в эфире «Суспільного» директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко, для каждого пенсионера надбавка будет индивидуальной. Она может быть и 100 и 1200 грн (в зависимости от стажа и зарплаты). Правда, для увеличения в 1200 грн зарплата пенсионера должна быть в разы выше средней. По правилам работавшим пенсионерам каждые два года производят перерасчет выплаты с учетом обновленного стажа.

Даже если работать на пенсии всего несколько месяцев, через 24 месяца после назначения пенсии, ее размер увеличат с учетом дополнительного стажа. Больше всего получат украинцы, которые работали на пенсии все два года и получали высокую белую зарплату.

«Повышение для каждого будет своим. Может быть и 100 грн, и 1000 и 1200 грн. Учитываются не только эти два года», — рассказывает Охрименко. В Украине с 2000 года подсчитывается зарплата для расчета пенсии каждого работающего.

Следующее повышение ожидается в июле 2023 года. Постановление КМУ № 168 предусматривает индексацию пенсий для вышедших по особым условиям (ученые, чиновники, журналисты и т. п. ). При этом сейчас чиновники, ученые выходят на пенсию по общим правилам, однако те, кто успел воспользоваться специальными условиями, также претендуют на индексацию своих выплат.

Как сообщали Українські Новини, 1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.

Между тем, украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300−570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, менее 10 340 грн.

А с 1 июля в доплату к пенсии в размере 1000 грн. в июне могут претендовать украинцы, которые сейчас получают пенсию в размере 5842 грн и при выходе на заслуженный отдых имели 35 лет стажа. Речь идет об украинцах, продолживших работать на заслуженном отдыхе и получивших, по меньшей мере, 24 месяца дополнительного стажа.

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Українські Новини По материалам:

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