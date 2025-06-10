Переплатили 10 млн: на Днепропетровщине разоблачили схему с закупкой кроватей для военных — Finance.ua
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Переплатили 10 млн: на Днепропетровщине разоблачили схему с закупкой кроватей для военных

Криминал
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Переплатили 10 млн: на Днепропетровщине разоблачили схему с закупкой кроватей для военных
Переплатили 10 млн: на Днепропетровщине разоблачили схему с закупкой кроватей для военных, Фото: dbr.gov.ua
Правоохранители сообщили о подозрении начальнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления, согласовавшему закупку 5 тысяч двухъярусных кроватей для военных по завышенным ценам.
Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в 2023 году квартирно-эксплуатационное управление провело тендер на закупку 5 тыс. кроватей для военных частей, которые дислоцируются на территории Днепропетровской области. Победителем торгов стала компания из Киева, получившая за койки из государственного бюджета 28 млн грн.
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Однако, по выводам судебно-экономической экспертизы, рыночная стоимость этой партии коек составляла около 18 млн грн, а завышение цены составило более 30%. Таким образом, переплата превысила 9,5 млн грн.
Начальнику управления, закрывшему глаза на такую ​​разницу в стоимости, сообщено о подозрении в небрежном отношении военного служебного лица к службе, что причинило тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
В рамках досудебного расследования устанавливается полный круг лиц, причастных к тендерной схеме, а также направления использования почти 10 млн грн переплаты.
По материалам:
Finance.ua
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