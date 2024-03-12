Перенести номер на другого оператора: процедуру планируют упростить — Finance.ua
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Перенести номер на другого оператора: процедуру планируют упростить

Личные финансы
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Перенести номер на другого оператора: процедуру планируют упростить
Перенести номер на другого оператора: процедуру планируют упростить
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи предлагает внести несколько изменений в Mobile Number Portability (MNP).
Об этом пишет Dev.ua.
MNP дает возможность пользователям мобильных телефонов сохранять свой телефонный номер, несмотря на переход от одного оператора мобильной связи к другому.
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В апреле прошлого года НКРСИ обнародовала последние данные о переносе номеров от одного оператора к другому. Всего украинцы воспользовались услугой 287 492 раза. Чаще всего менялись номера абонентов Vodafone и «Киевстар».
Теперь в НКЭК предлагают еще больше упростить процедуру переноса номера.
Регулятор одобрил следующие изменения:
  • запрет налагать ограничения на абонентов относительно возможности получения ими услуги переноса номера, в том числе путем предоставления любых дополнительных услуг, которые изменяют, усложняют или делают невозможным получение услуги для абонента;
  • сокращение сообщения о звонке на перенесенный номер путем предоставления только звукового сигнала (зумера) — без голосового сообщения о том, что абонент звонит на номер, перенесенный в сеть другого оператора;
  • предоставление НКЭК права принимать оперативные решения по приостановке предоставления услуги MNP в случае кибератак, аварий.

Миграция мобильного номера 📱

По материалам:
dev.ua
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