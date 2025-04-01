Переход Польши на евро: какие преимущества и недостатки для граждан — Finance.ua
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Переход Польши на евро: какие преимущества и недостатки для граждан

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Переход Польши на евро: какие преимущества и недостатки для граждан
Переход Польши на евро: какие преимущества и недостатки для граждан
Польша — одна из 27 стран-членов Европейского Союза (ЕС), хотя и не входит в еврозону — объединение государств с общей валютой (евро). Однако разговоры о возможном переходе Польши на евро ведутся годами.
Finance.ua в статье выяснил плюсы и минусы перехода на евро.
Смена валюты будет иметь серьезные последствия для экономики, бизнеса и рядовых граждан. Обычных людей больше всего беспокоит, не вырастут ли цены после перехода на евро. Как показывает опыт, это возможно.
Повышение цен обусловлено перерасчетом стоимости в евро. В то же время правительство и регуляторные органы Польши должны предпринимать шаги для сдерживания инфляции и предотвращения спекулятивного роста цен. От эффективности политики будет зависеть, насколько подорожает жизнь после отказа от злотого.
Преимущества перехода на евро для обычных граждан:
  • легче сравнивать стоимость товаров и услуг в других странах еврозоны;
  • более прозрачное ценообразование на международные товары;
  • не нужно обменивать валюту во время путешествий, что экономит время и деньги.
Вход в еврозону избавит польский бизнес от валютных рисков. Это особенно важно при заключении долгосрочных контрактов. Международные торговые операции будут проще и дешевле, в частности, благодаря экономии на трансграничных платежах. Стабильность новой валюты может также положительно повлиять на инвестиционную привлекательность польских предприятий.
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Экономика Польши выиграет от перехода на евро в результате более дешевых государственных заимствований из-за повышения кредитного рейтинга. Страны еврозоны также могут рассчитывать на доступ к дополнительным инструментам ЕЦБ.
Однако опыт других стран показывает, что переход на евро имеет и существенные недостатки:
  • возможный рост цен;
  • психологическая неготовность граждан перейти на евро, из-за чего растет недоверие к властям и финансовым инструментам;
  • государство потеряет возможность изменять учетную ставку в соответствии с собственными экономическими потребностями, в частности, возможность существенно девальвировать национальную валюту, что влияет на экспортный потенциал и может ухудшить конкурентоспособность отечественного бизнеса.
Польша должна быть готова к вызовам, связанным с переходом на единую валюту. Однако пока ни правительство, ни граждане не стремятся отказываться от злотого.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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