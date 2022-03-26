Передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения на период военного времени: что упростили — Finance.ua
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Передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения на период военного времени: что упростили

Сегодня 15:04Аграрный рынок
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24 марта парламент Украины принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения» (законопроект № 7178 от 19.03.2022), пишет growhow.
Упрощенная процедура передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства предусматривает:
  • решение о передаче принимают органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, определенные в действующей редакции статьи 122 Земельного кодекса Украины;
  • срок аренды составляет не более одного года;
  • размер арендной платы не может превышать 8 процентов нормативной денежной оценки земельного участка, определяемого от средней нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;
  • договор аренды земельного участка заключается только в электронной форме и удостоверяется квалифицированными электронными подписями арендатора и арендодателя;
  • передача в аренду земельного участка проводится без проведения земельных торгов;
  • формирование земельного участка с целью передачи его в аренду проводится без внесения сведений о таком земельном участке в Государственный земельный кадастр (государственная регистрация) и присвоение ему кадастрового номера;
  • формирование земельного участка, который передается в аренду, проводится на основании технической документации по землеустройству по инвентаризации земель, которая разрабатывается по решению органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждается таким органом. Такая техническая документация по землеустройству касательно инвентаризации земель не может предусматривать разделение, объединение земельных участков;
  • право аренды земельного участка не подлежит государственной регистрации в Государственном реестре вещных прав;
  • договор аренды земли, а также изменения в него, договор о расторжении такого договора аренды подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация договора аренды земли проводится районной военной администрацией;
  • право аренды земельного участка возникает со дня государственной регистрации договора аренды земельного участка.
В случае получения земельного участка по упрощенной процедуре арендатор земельного участка не имеет права на:
  • компенсацию собственных расходов по улучшению земельного участка;
  • возобновление договора аренды земли, заключение договора аренды земли на новый срок с использованием преимущественного права арендатора;
  • передачу земельного участка в субаренду;
  • установление земельного сервитута;
  • смену угодий земельного участка;
  • строительство на земельном участке объектов недвижимого имущества (построек, сооружений);
  • закладку на земельном участке многолетних насаждений;
  • преимущественное право на покупку арендованного земельного участка в случае его продажи;
  • отчуждение, передачу в залог (ипотеку) права пользования земельным участком;
  • разделение земельного участка, объединение его с другим земельным участком;
  • использование для собственных нужд имеющихся на земельном участке общераспространенных полезных ископаемых, торфа, леса, водных объектов, а также других полезных свойств земли.
Закон устанавливает запрет во время действия военного положения на безвозмездную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству в целях бесплатной передачи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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