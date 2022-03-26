Передача в аренду земель сельскохозяйственного назначения на период военного времени: что упростили — Finance.ua

24 марта парламент Украины принял Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании условий для обеспечения продовольственной безопасности в условиях военного положения» (законопроект № 7178 от 19.03.2022), пишет growhow.
Упрощенная процедура передачи в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства предусматривает:
решение о передаче принимают органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, определенные в действующей редакции статьи 122 Земельного кодекса Украины;
срок аренды составляет не более одного года;
размер арендной платы не может превышать 8 процентов нормативной денежной оценки земельного участка, определяемого от средней нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области;
договор аренды земельного участка заключается только в электронной форме и удостоверяется квалифицированными электронными подписями арендатора и арендодателя;
передача в аренду земельного участка проводится без проведения земельных торгов;
формирование земельного участка с целью передачи его в аренду проводится без внесения сведений о таком земельном участке в Государственный земельный кадастр (государственная регистрация) и присвоение ему кадастрового номера;
формирование земельного участка, который передается в аренду, проводится на основании технической документации по землеустройству по инвентаризации земель, которая разрабатывается по решению органа, уполномоченного передавать земельный участок в аренду, и утверждается таким органом. Такая техническая документация по землеустройству касательно инвентаризации земель не может предусматривать разделение, объединение земельных участков;
право аренды земельного участка не подлежит государственной регистрации в Государственном реестре вещных прав;
договор аренды земли, а также изменения в него, договор о расторжении такого договора аренды подлежит государственной регистрации. Государственная регистрация договора аренды земли проводится районной военной администрацией;
право аренды земельного участка возникает со дня государственной регистрации договора аренды земельного участка.
В случае получения земельного участка по упрощенной процедуре арендатор земельного участка не имеет права на:
компенсацию собственных расходов по улучшению земельного участка;
возобновление договора аренды земли, заключение договора аренды земли на новый срок с использованием преимущественного права арендатора;
передачу земельного участка в субаренду;
установление земельного сервитута;
смену угодий земельного участка;
строительство на земельном участке объектов недвижимого имущества (построек, сооружений);
закладку на земельном участке многолетних насаждений;
преимущественное право на покупку арендованного земельного участка в случае его продажи;
отчуждение, передачу в залог (ипотеку) права пользования земельным участком;
разделение земельного участка, объединение его с другим земельным участком;
использование для собственных нужд имеющихся на земельном участке общераспространенных полезных ископаемых, торфа, леса, водных объектов, а также других полезных свойств земли.
Закон устанавливает запрет во время действия военного положения на безвозмездную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству в целях бесплатной передачи.