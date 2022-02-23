Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой — Finance.ua

Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой Сегодня 08:01 — Личные финансы Земля Открытие рынка земли активизировало мошенников, желающих нагреть руки на фиктивных сделках со спорными участками. Чтобы не попасть в беду, специалисты рекомендуют покупателям проверять объект недвижимости перед заключением сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию компании Monitor.Estate.
Существует простой алгоритм для проверки. Минюст, к слову, предупреждает, что перед приобретением земельного участка не лишним будет проверить не только его чистоту, но и продавца.
Какую информацию можно найти? Проверка земельного участка в государственных реестрах позволяет установить:
реального владельца объекта недвижимости;
категорию земель;
целевое назначение земельного участка;
площадь участка;
имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут и т.п.);
наличие или отсутствие действующих ограничений на использование земли.
Четыре шага для проверки. Чтобы быть уверенным в своей покупке, необходимо выполнить проверку в несколько шагов:
1. Выяснить, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в том числе на публичной кадастровой карте Украины.
Узнать эту информацию можно у собственника земли, или самостоятельно. А с помощью кадастровой карты можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.
2. Узнать информацию о праве собственности и вещных правах на земельный участок на веб-портале Госгеокадастра.
Таким образом можно узнать:
нормативную денежную оценку земельного участка;
зарегистрированные ограничения в использовании участка;
субъектов права собственности на земельный участок
Такая справка позволит выяснить:
кто собственник земельного участка;
когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;
зарегистрированы ли какие-то права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций);
есть ли какие-либо обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.
4. Проверить земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений.
Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, не находится ли он под арестом и не был ли передан в ипотеку.
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