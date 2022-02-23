Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой — Finance.ua

Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой

Сегодня 08:01 — Личные финансы

Земля

Открытие рынка земли активизировало мошенников, желающих нагреть руки на фиктивных сделках со спорными участками. Чтобы не попасть в беду, специалисты рекомендуют покупателям проверять объект недвижимости перед заключением сделки.

Существует простой алгоритм для проверки. Минюст, к слову, предупреждает, что перед приобретением земельного участка не лишним будет проверить не только его чистоту, но и продавца.

Какую информацию можно найти? Проверка земельного участка в государственных реестрах позволяет установить:

реального владельца объекта недвижимости;

категорию земель;

целевое назначение земельного участка;

площадь участка;

имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут и т.п.);

наличие или отсутствие действующих ограничений на использование земли.

Четыре шага для проверки. Чтобы быть уверенным в своей покупке, необходимо выполнить проверку в несколько шагов:

1. Выяснить, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в том числе на публичной кадастровой карте Украины

Узнать эту информацию можно у собственника земли, или самостоятельно. А с помощью кадастровой карты можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.

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2. Узнать информацию о праве собственности и вещных правах на земельный участок на веб-портале Госгеокадастра

Таким образом можно узнать:

нормативную денежную оценку земельного участка;

зарегистрированные ограничения в использовании участка;

субъектов права собственности на земельный участок

Такая справка позволит выяснить:

кто собственник земельного участка;

когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;

зарегистрированы ли какие-то права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций);

есть ли какие-либо обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.

4. Проверить земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений

Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, не находится ли он под арестом и не был ли передан в ипотеку.

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