Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой — Finance.ua
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Новая земля: как проверить земельный участок перед покупкой

Сегодня 08:01Личные финансы
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ЗемляЗемля
Открытие рынка земли активизировало мошенников, желающих нагреть руки на фиктивных сделках со спорными участками. Чтобы не попасть в беду, специалисты рекомендуют покупателям проверять объект недвижимости перед заключением сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на информацию компании Monitor.Estate.
Существует простой алгоритм для проверки. Минюст, к слову, предупреждает, что перед приобретением земельного участка не лишним будет проверить не только его чистоту, но и продавца.
Какую информацию можно найти? Проверка земельного участка в государственных реестрах позволяет установить:
  • реального владельца объекта недвижимости;
  • категорию земель;
  • целевое назначение земельного участка;
  • площадь участка;
  • имущественные права третьих лиц (аренда, сервитут и т.п.);
  • наличие или отсутствие действующих ограничений на использование земли.
Четыре шага для проверки. Чтобы быть уверенным в своей покупке, необходимо выполнить проверку в несколько шагов:
1. Выяснить, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, в том числе на публичной кадастровой карте Украины.
Узнать эту информацию можно у собственника земли, или самостоятельно. А с помощью кадастровой карты можно выяснить тип собственности земельного участка, его целевое назначение и площадь.
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2. Узнать информацию о праве собственности и вещных правах на земельный участок на веб-портале Госгеокадастра.
Таким образом можно узнать:
  • нормативную денежную оценку земельного участка;
  • зарегистрированные ограничения в использовании участка;
  • субъектов права собственности на земельный участок
3. Получив информационную справку из государственного реестра прав на недвижимое имущество.
Такая справка позволит выяснить:
  • кто собственник земельного участка;
  • когда участок был приобретен в собственность и на каких основаниях;
  • зарегистрированы ли какие-то права на недвижимое имущество, кроме права собственности (право аренды, сервитут, эмфитевзис, суперфиций);
  • есть ли какие-либо обременения: арест, запрет отчуждения, ипотека.
4. Проверить земельный участок по кадастровому номеру в Едином государственном реестре судебных решений.
Таким образом вы узнаете, оспаривалось ли право собственности на земельный участок, не находится ли он под арестом и не был ли передан в ипотеку.
По материалам: РБК
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