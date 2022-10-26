Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно — Finance.ua
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Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно

Личные финансы
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Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно
Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно
Кроме стандартной ситуации, когда человек работает, за него платят ЕСВ или он сам вносит налог как представитель бизнеса и после он выходит на пенсию в нужное количество лет, есть и другие возможности. В Украине предусмотрена возможность участвовать в системе обязательного госстрахования добровольно, по сути покупая себе стаж за налог.
Как отмечают в Пенсионном фонде, право на такое участие имеет ограниченный круг лиц. Добровольно платить ЕСВ могут жители сельской местности, которые живут за счет подсобного хозяйства, и другие категории граждан.
Кто может платить ЕСВ для накопления пенсии добровольно:
  • члены индивидуального сельского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию,
  • украинцы старше 16 лет, не состоящие в трудовых отношениях и не принадлежащие к платильщикам ЕСВ,
  • иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие в Украине,
  • граждане Украины, работающие или постоянно проживающие за пределами Украины, если иное не установлено международными договорами.
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Для того чтобы участвовать в системе обязательного социального страхования добровольно, нужно заключить договор в Государственной фискальной службе Украины.
Известно, что при нехватке стажа — если его меньше 15 лет, человек на пенсию претендовать не может, а только на социальное пособие. По поводу цены — то месяц стажа обойдется в более чем 1400 грн.

Как докупить страховой стаж до пенсии

По материалам:
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