Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно — Finance.ua

Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно Сегодня 08:02 — Личные финансы

Пенсия для заробитчан и не только: кто имеет право на добровольное накопление пенсии самостоятельно

Кроме стандартной ситуации, когда человек работает, за него платят ЕСВ или он сам вносит налог как представитель бизнеса и после он выходит на пенсию в нужное количество лет, есть и другие возможности. В Украине предусмотрена возможность участвовать в системе обязательного госстрахования добровольно, по сути покупая себе стаж за налог.

Как отмечают в Пенсионном фонде, право на такое участие имеет ограниченный круг лиц. Добровольно платить ЕСВ могут жители сельской местности, которые живут за счет подсобного хозяйства, и другие категории граждан.

Кто может платить ЕСВ для накопления пенсии добровольно:

члены индивидуального сельского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию,

украинцы старше 16 лет, не состоящие в трудовых отношениях и не принадлежащие к платильщикам ЕСВ,

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или работающие в Украине,

граждане Украины, работающие или постоянно проживающие за пределами Украины, если иное не установлено международными договорами.

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Для того чтобы участвовать в системе обязательного социального страхования добровольно, нужно заключить договор в Государственной фискальной службе Украины.

Известно, что при нехватке стажа — если его меньше 15 лет, человек на пенсию претендовать не может, а только на социальное пособие. По поводу цены — то месяц стажа обойдется в более чем 1400 грн.

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