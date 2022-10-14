Для каких категорий еще вырастет пенсия — Finance.ua

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Для каких категорий еще вырастет пенсия

Личные финансы
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За первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет $121.
По сравнению с первым полугодием 2019 года средняя пенсия выросла почти вдвое в гривне и на 34% в долларовом эквиваленте.

Для каких еще категорий пенсия вырастет

Также к прожиточному минимуму привязан и размер пенсионных надбавок для некоторых категорий населения.
  • доплата за сверхнормативный стаж (для неработающих пенсионеров),
  • пенсии за особые заслуги перед Украиной,
  • минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий,
  • повышение ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований,
  • государственное адресное пособие по уходу лицам с инвалидностью в результате войны и надбавка на иждивенцев «военным» пенсионерам,
  • минимальные пенсионные выплаты шахтерам.

Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.
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Минимальная пенсия в размере 2500 гривен будет для неработающих пенсионеров в возрасте от 60 до 70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 — для мужчин).
Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, минимальная пенсия с 1 декабря будет устанавливаться пропорционально страховому стажу, учитывая размер 2500 гривен.

Почему не приходит пенсия на карту и что с этим делать

По материалам:
Телеканал 24
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