Для каких категорий еще вырастет пенсия — Finance.ua

Для каких категорий еще вырастет пенсия Сегодня 09:00 — Личные финансы

За первые полгода 2022 года средняя пенсия выросла на 17% в гривне и на 10% в долларовом эквиваленте — 4437 грн, или $152 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

После изменения курса национальной валюты в июле 2022 года средняя пенсия составляет $121.

По сравнению с первым полугодием 2019 года средняя пенсия выросла почти вдвое в гривне и на 34% в долларовом эквиваленте.

Для каких еще категорий пенсия вырастет

Также к прожиточному минимуму привязан и размер пенсионных надбавок для некоторых категорий населения.

доплата за сверхнормативный стаж (для неработающих пенсионеров),

пенсии за особые заслуги перед Украиной,

минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и аварии на ЧАЭС, участникам боевых действий,

повышение ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований,

государственное адресное пособие по уходу лицам с инвалидностью в результате войны и надбавка на иждивенцев «военным» пенсионерам,

минимальные пенсионные выплаты шахтерам.

Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» минимальная пенсионная выплата будет установлена на уровне 2500 гривен.

Минимальная пенсия в размере 2500 гривен будет для неработающих пенсионеров в возрасте от 60 до 70 лет при наличии достаточного стажа (30 лет для женщин, 35 — для мужчин).

Если страховой стаж меньше 30 и 35 лет, минимальная пенсия с 1 декабря будет устанавливаться пропорционально страховому стажу, учитывая размер 2500 гривен.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.