Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для начисления пенсии — Finance.ua

Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для начисления пенсии Сегодня 08:02 — Личные финансы

Пенсионный фонд утвердил показатели средней зарплаты для начисления пенсии

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2022 года. Этот показатель согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для расчета пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Средняя зарплата в 2022 году, по данным ПФУ, была:

январь 14 055,38 гривен февраль 14 133,18 гривен март 13 016,16 гривен апрель 12 081,96 гривен май 12 528,42 гривен июнь 13 957,63 гривен

В июне по сравнению с февралем зарплата упала на 175,55 грн. Минимальный уровень был в апреле — 12 081,96 гривен.

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины 25 августа завершил финансирование пенсий за август 2022 года. На пенсионные выплаты за месяц направлено 51,4 млрд. гривен, что на 1,2 млрд гривен больше, чем в июле (50,2 млрд гривен);

пенсионеров массово проверяют на предмет достоверности предоставленных для выплаты пенсий документов и законности получения социальных выплат. В некоторых случаях предусмотренную законом пенсию могут урезать или вовсе отменить;

Пенсионный фонд Украины объяснил, будут ли граждане получать пенсию в случае выезда за границу на постоянное место жительства.



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