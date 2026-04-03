Пенсионный фонд показал, кто получил самые большие доплаты к пенсии (инфографика)
С 1 марта автоматически пересчитаны пенсии для 9,5 млн украинцев, наибольший размер индексации установлен для выплат, назначенных до 2021 года — повышение составило 631 гривну 43 копейки.
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Средний размер
Повышение в среднем составило 648,93 грн (минимальный — 100 грн, максимальный — 2 595 грн), поэтому средний размер пенсии в марте в Украине составляет 7 137,26 грн.
Кому и на сколько повысили
- Для военных пенсионеров (579,2 тыс. человек) средний размер повышения составляет 1573,05 грн,
- для чернобыльцев (89,8 тыс. человек) — 1 576,16 грн,
- для госслужащих, ученых, работников местного самоуправления (23,6 тыс. человек) — 1 371,00 грн.
По возрасту
Наибольшее повышение — 466,73, получили неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию и у которых менее 30 лет стажа.
Напомним, с 1 апреля 2026 года в Украине пройдет автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Как отмечают в ПФУ, автоматически пересчитают пенсии тем, кто на 1 марта официально отработал после назначения пенсии / предварительного пересчета 24 месяца. Или отработал меньше, но со времени предварительного перерасчета прошло 2 года. Пенсионерам с 24 и более месяцами страхового стажа перерасчет производится с учетом этого стажа.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения. Пенсия по возрасту назначается:
- со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;
- со дня обращения, если заявление подано позже, чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.
