Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм — Finance.ua

Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм Сегодня 15:28 — Личные финансы

Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм

Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных лампочек в отделениях АО «Укрпочта». Кабинет министров принял изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.

«Введена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО „Укрпочта“ при наличии пенсионного удостоверения», — говорится в сообщении.

Ожидается, что такое решение позволит ускорить процесс выдачи ламп реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины.

Справка Finance.ua:

программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января 2023 года и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий;

услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД;



ранее на портале Дія появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.



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