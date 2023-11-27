Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм — Finance.ua
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Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм

Личные финансы
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Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм
Пенсионеры смогут получить на «Укрпочте» по пять энергоэффективных лапм
Пенсионеры смогут дополнительно получить 5 светодиодных лампочек в отделениях АО «Укрпочта». Кабинет министров принял изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии.
Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мельничук.
«Введена дополнительная возможность получения пенсионерами по пять светодиодных ламп на одно физическое лицо непосредственно в отделениях почтовой связи АО „Укрпочта“ при наличии пенсионного удостоверения», — говорится в сообщении.
Ожидается, что такое решение позволит ускорить процесс выдачи ламп реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины.

Справка Finance.ua:

  • программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы стартовала 31 января 2023 года и реализуется во всех регионах Украины, кроме зоны боевых действий и временно оккупированных территорий;
  • услуга обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие доступна для учреждений культуры, органов соцзащиты, ОСМД;
  • ранее на портале Дія появилась возможность обмена старых ламп на LED для учебных заведений и больниц.

Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания

По материалам:
Finance.ua
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