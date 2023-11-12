Пенсии в Украине: как получить высокую выплату и от какого показателя зависит ее размер — Finance.ua

Пенсии в Украине: как получить высокую выплату и от какого показателя зависит ее размер Сегодня 08:01 — Личные финансы

Пенсии в Украине: как получить высокую выплату и от какого показателя зависит ее размер

В настоящее время средняя пенсия — одна из самых низких в Европе. Еще с 2017-го значительно ухудшили условия начисления для тех, кто будет получать эту социальную выплату, пишет издание ОBOZ.UA.

Как зарплата влияет на размер пенсии

Для определения размера пенсии учитывается размер заработной платы с 1 июля 2000 года и до момента выхода на пенсию. Если у человека была высокая зарплата до 2000 года и ему выгодно, чтобы было учтено именно начисление в этот период, придется отдельно обращаться в ПФУ. Однако данные о размере зарплаты и стаже до 2000 года нужно будет подтвердить документально.

В Пенсионном фонде журналистам заявили, что стаж учитывается автоматически с момента, когда заработала система. «До 1 июля 2000 года можно учитывать период продолжительностью до 60 месяцев при расчете размера заработной платы по желанию пенсионера», — пояснили в фонде. То есть, если вам выгодно, чтобы учли размер вашей зарплаты, который был за указанный период, Пенсионный фонд по вашему заявлению может учесть не более 5 лет до июля 2000 года.

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Так что разница может быть существенной, ведь от размера заработной платы зависит коэффициент заработка в формуле расчета пенсии.

Как заработать на более высокую пенсию

Абсолютное большинство украинцев с действующей формулой расчета пенсии получить значительную выплату не могут.

До 2017 года в Украине действовала другая формула расчета размера пенсии. Тогда коэффициент стажа был на уровне 1,15%, а сейчас всего 1%. То есть раньше за 35 лет стажа можно было получить примерно 40,2% от расчетного заработка (размер которого значительно меньше последней зарплаты). Теперь всего 35% от расчетного заработка.

Для того чтобы получать пенсию в размере 10 тыс. грн, официальная зарплата должна составлять 33,3 тыс. грн. Речь идет об официальном доходе, с которого платят взносы.

В настоящее время средняя пенсия украинцев по возрасту составляет 5230 грн. Пенсия тех украинцев, которые получили пенсию по выслуге лет, в среднем равна 9635 грн. Часть пенсионеров по разным причинам продолжает работать на заслуженном отдыхе. Сейчас в Украине таких 2,7 млн человек.

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Фокус По материалам:

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