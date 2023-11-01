Пенсии-2023: какие выплаты получат украинцы в ноябре — Finance.ua

Пенсии-2023: какие выплаты получат украинцы в ноябре Сегодня 10:01 — Личные финансы

Пенсии-2023: какие выплаты получат украинцы в ноябре

Пенсия 2023 года в Украине предусматривает дополнительные выплаты по 2093 грн людям среди ВПЛ, в пенсионных делах которых учитываются невыплаченные средства за прошлые периоды. Об этом сообщает NV

Пенсии в ноябре дополнительно получат и находящиеся в прифронтовой зоне. ООН также предоставит надбавку украинцам, но нужно соответствовать определенным критериям.

Размер дополнительной денежной помощи в Украине определяется как разница между пенсионной выплатой 3000 грн, но не может быть менее 100 грн. Если пенсионер уже получает пенсию 2400 гривен, ему доплатят 600 гривен. Соответствующее пособие будет предоставлено до конца 2023 года.

Читайте также Лучшие и худшие в мире пенсии: обнародован пенсионный индекс за 2023 год

Пенсии в Украине в ноябре повышать не планируют. Для большинства украинцев размер выплат не изменится, кроме пенсионеров, достигших определенного возраста. Это касается тех пенсионеров, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет.

Украинские граждане, которым исполнилось 80 и более лет, получат доплату к пенсии в размере 570 грн. По 456 грн получат пенсионеры в возрасте 75−80 лет. Для людей в возрасте 70−75 лет предусмотрены выплаты по 300 грн.

Минимальная пенсия в ноябре — 2093 грн. Такой она останется до конца 2023 года.

Справка Finance.ua:

31 октября стало известно, что некоторым украинцам доступны пенсии в почти 11 тысяч гривен. Размер пенсий по инвалидности не зафиксирован и зависит от нескольких параметров. Граждане, которые частично или полностью теряют здоровье, могут рассчитывать на статус нетрудоспособных;

пожилых людей в Украине могут лишить или, при некоторых условиях, заморозить выплаты. Например, если пенсионер полгода не пользуется своим банковским счетом. Чтобы избежать такой ситуации, достаточно хотя бы раз в шесть месяцев проводить транзакцию пенсионной картой — купить, провести перевод средств, пополнить счет мобильного телефона или заплатить за коммунальные услуги.



Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.