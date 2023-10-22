Лучшие и худшие в мире пенсии: обнародован пенсионный индекс за 2023 год — Finance.ua
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Лучшие и худшие в мире пенсии: обнародован пенсионный индекс за 2023 год

Личные финансы
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Лучшие и худшие в мире пенсии: обнародован пенсионный индекс за 2023 год
Лучшие и худшие в мире пенсии: обнародован пенсионный индекс за 2023 год
В 2023 году пенсионные системы в большинстве стран мира испытывали стресс из-за старения населения, роста государственного долга и высокой инфляции.
Об этом говорится в ежегодном глобальном пенсионном индексе Института Mercer CFA, который оценивает системы на основе их адекватности, стабильности и целостности, пишет Bloomberg.
В рейтинге 2023 исследовались 47 стран.
Как утверждают эксперты Mercer, проблема, которая затронула практически все исследованные пенсионные системы в мире, заключается в том, что теперь пожилые люди должны заботиться о своем содержании даже после выхода на пенсию.
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«Мы больше не можем полагаться только на социальное обеспечение или государственные пенсии», — заявил один из авторов отчета Mercer за 2023 год Дэвид Нокс.
Согласно ежегодному глобальному индексу, Нидерланды вернули себе звание лучшей в мире пенсионной системы.
Отмечается, что сейчас Нидерланды реформируют свою пенсионную программу из коллективной структуры на более индивидуальный подход. Однако, несмотря на изменение системы в этой стране, она все равно будет обеспечивать хорошие преимущества по сравнению с другими исследовавшимися странами.
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Кроме того, самый высокий индекс получила пенсионная система Израиля. Исландия, которая в прошлом году была первой, заняла второе место, а Дания — третье. Австралия заняла 5 место, Великобритания — 10, США — 22. Япония заняла 30 место, а Китай — 35 место.
При этом в отчете выделено несколько азиатских систем, включая Китай, Корею, Сингапур и Японию, которые провели реформы, чтобы улучшить свои показатели за последние пять лет.
Также в отчете Mercer отмечается, что падение уровня рождаемости повлекло за собой давление на экономику нескольких стран и пенсионные системы в долгосрочной перспективе. Это, например, негативно отразилось на пенсионных показателях таких стран, как Италия и Испания.
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Последнюю 47-ю строчку рейтинга заняла пенсионная система Аргентины.
Украина в рейтинге 2023 года не исследовалась.
В то же время рейтинг 2023 года содержит особенности, которые отсутствовали в предыдущих рейтингах и касаются влияния искусственного интеллекта на пенсионные системы в мире.
Так, по мнению аналитиков, ИИ способен сделать пенсионные системы в мире более эффективными. Речь идет прежде всего о накопительных пенсионных системах. В этой области искусственный интеллект может помочь выбирать наиболее эффективные, например, пенсионные фонды.
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«Искусственный интеллект имеет потенциал для улучшения пенсионных систем, способствуя более эффективному и более обоснованному принятию решений, что потенциально может привести к более высоким реальным инвестиционным доходам», — отметил Дэвид Нокс.
По мнению эксперта, технология искусственного интеллекта способна помочь людям принимать удачные долгосрочные финансовые решения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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