Гетманцев поддержал введение бальной системы при начислении пенсий — Finance.ua
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Гетманцев поддержал введение бальной системы при начислении пенсий

Казна и Политика
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Гетманцев поддержал введение бальной системы при начислении пенсий
Гетманцев поддержал введение бальной системы при начислении пенсий
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает балльную систему при начислении пенсий справедливой.
Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.
«Я считаю себя профессионалом в сфере финансов, поэтому не могу давать каких-либо глубоких оценок без законопроекта. Бесспорные и однозначные оценки я буду давать, когда будет проект закона, но сама по себе идея имеет несколько составляющих. Она неплохая, это справедливая система расчета пенсий, как и несколько других справедливых систем», — убежден депутат.
У Гетманцева два вопроса о внедрении новой системы при начислении пенсий: источник финансирования дополнительных расходов государства и возможности справедливого начисления баллов.
«У нас известно о трудоустройстве и о том, какую зарплату получал человек только после 1998 года (обо всех). До 1998 года эта информация отсутствует и часто отсутствуют даже те предприятия, которые могли бы дать эти справки. Как считать баллы, если они считаются от каждого года работы? Это технический вопрос, но он важный», — отметил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • В Украине планируется ввести балльную систему при начислении пенсий, которая выравнивает диспропорции. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Telegram проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
  • По словам главы правительства, основная цель обновления пенсионной системы — обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни.
  • «Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, — получаете 10 баллов. Выше средней по стране — получаете, например, 12 или больше баллов, меньше средней — 8 баллов», — отметил глава правительства.
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По материалам:
Українські Новини
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