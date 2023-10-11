Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября — Finance.ua

Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября Сегодня 11:04 — Личные финансы

Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2023 года. Средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн.

Об этом сообщает ПФУ.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние девять месяцев сократилось на 147 953 человека до 10 539 968.

Сколько получают украинские пенсионеры:

пенсии более чем в 10 тыс. грн — 1,128 млн человек (10,7%). Средний размер этой категории — 14 727 грн;

от 5001 до 10 тыс. грн — 2,446 млн человек. Средний размер этой категории — 6 837 грн;

от 4001 до 5 тыс. грн — 1,557 млн ​​человек. Средний размер этой категории — 4 406 грн;

от 3001 до 4 тыс. грн — 2,239 млн человек. Средний размер данной категории — 3 546 грн;

наименьшая доля пенсионеров имеют выплаты до 2 тыс. грн — таких всего 63,8 тыс. человек. Средний размер данной категории — 1 229

При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 3,0%.

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Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта пересчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривен.

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