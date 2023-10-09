Часть пенсионеров в Украине может получить доплату — Finance.ua
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Часть пенсионеров в Украине может получить доплату

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Пенсия для участников боевых действий должна быть не менее 210% от прожиточного минимума, что в 2023 году составляет 2093 грн, и включать все надбавки. Согласно действующему законодательству, лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере всего 25% прожиточного минимума.
То есть участники боевых действий имеют право на доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума. Об этом говорится в материале «На пенсии».
При этом доплату могут установить независимо от вида пенсии. Согласно размеру прожиточного минимума в 2023 году — 2093 грн — размер надбавки для лиц со статусом УБД составит 523,25 грн. Эта доплата предусмотрена Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
К тому же в соответствии с постановлением Кабинета Министров «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий» № 656 от 28 июля 2010 года (в редакции от 16 июля 2021 года) участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками, размер которой не должен быть ниже 210% прожиточного минимума — 4395,30 грн.
По материалам:
Обозреватель
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