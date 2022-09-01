Пенсии украинцам смогут платить за счет благотворительных взносов — Finance.ua

Пенсии украинцам смогут платить за счет благотворительных взносов Сегодня 20:08 — Личные финансы

Пенсии украинцам смогут платить за счет благотворительных взносов

Для повышения пенсий в Украине задействуют меценатов: Рада готовится принять закон, но есть замечания относительно рисков отмывания средств.

Как известно, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала , что для повышения пенсий в Украине хотят задействовать меценатов.

«Мы предлагаем такую меценатскую деятельность по отношению к нашим пенсионерам и предлагаем людям, которые готовы поддержать пенсионеров с небольшими пенсиями, адресно перечислить средства на увеличение пенсий конкретному пенсионеру. Такого раньше не было», — отметила она.

Оксана Жолнович также отметила, что предлагается предоставить родным возможность заплатить страховые взносы на пенсию.

«Мы осознаем, что будут люди предпенсионного возраста, которые окажутся без работы. И, конечно, им трудоустроиться будет очень тяжело. Поэтому мы предоставляем возможность или им самим или даже их родным за них заплатить страховые взносы, чтобы эти люди смогли вовремя выйти на пенсию», — отметила министр.

Соответствующий законопроект 7649 Комитет, возглавляемый Галиной Третьяковой, 1 сентября рекомендовал принять за основу.

Законопроэктом предлагается внести изменения в ряд законов, которыми предусмотреть:

1. Предоставление права лицам, достигшим 16-летнего возраста и не относящихся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе, на добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в соответствии с договором, заключаемым с Пенсионным фондом Украины.

Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование можно заключить в электронной форме через Портал Дія, в частности с использованием мобильного приложения Дія, или через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

При этом лицо имеет право самостоятельно определить размер страховых взносов, периодичность и сроки их уплаты.

Договор о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование также может быть заключен в пользу третьего лица.

Доход, с которого уплачены страховые взносы по договору о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, будет учитываться в заработной плате (доходе) для начисления пенсии.

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2. Осуществление юридическими или физическими лицами обезличенных или персонализированных благотворительных взносов.

В случае если юридическое или физическое лицо осуществляет персонализированный благотворительный взнос (адресованный определенному им пенсионеру), 70 процентов такого взноса направляется для выплаты этому пенсионеру избранным им способом, предусмотренным настоящим Законом для выплаты пенсий.

Обезличенные благотворительные взносы и 30 процентов персонализированных благотворительных взносов являются средствами Пенсионного фонда.

Кроме того, предлагается не распространять требования статьи 20 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 6 декабря 2019 № 361-IX (далее — Закон № 361) относительно пороговых финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, на случаи, предусмотренные в подпункте 2 части 18 статьи 14 настоящего Закона, в том числе на случаи платежных операций с целью уплаты сборов (страховых взносов) на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование и т.п.

Что это даст и какие проблемы могут возникнуть

По мнению авторов законопроекта, его принятие и реализация будут способствовать упрощению механизма добровольного участия в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Министерство финансов Украины отмечает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Вместе с тем Минфин высказывает ряд замечаний и считает, что законопроект требует доработки.

В частности, о предложении не распространять требования статьи 20 Закона № 361 по пороговым финансовым операциям отмечается следующее.

Реализация указанной нормы приведет к ограничению информации о пороговых финансовых операциях, получаемых Госфинмониторингом от субъектов первичного финансового мониторинга. В частности, информации относительно налогов, сборов, платежей, сборов (страховых взносов) на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование, штрафных санкций и пени за нарушение законодательства, уплаченных наличными и/или уплаченных политически значимыми лицами, членами их семей и/или лицами, связанными с политически значимыми лицами, в случае, когда сумма перевода таких средств будет равна или будет превышать 400 тыс. гривен.

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Следовательно, реализация предлагаемой законопроектом нормы может привести к несоответствию национального законодательства международным стандартам в этой сфере и, соответственно, может негативно повлиять на дальнейшие решения международных партнеров по выделению финансовой поддержки Украине.

Пенсионный фонд Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщают об отсутствии замечаний и предложений к законопроэкту.

Совместный представительный орган стороны репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне предложения по упрощению уплаты добровольных страховых взносов в целом поддерживает. Вместе с тем считает спорным предложенный способ поддержки пенсионеров путем осуществления персонализированных благотворительных взносов (адресованных определенному пенсионеру) через Пенсионный фонд. По мнению СПО профсоюзов, непонятно почему предложено распределение средств (70% пенсионеру и 30% в солидарную систему), если пенсионер может получить всю сумму единовременно.

По результатам обсуждения Комитет Верховной Рады по социальной политике принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

Содокладчиком на пленарном заседании Верховной Рады Украины по этому вопросу определить Председателя Комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову.

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