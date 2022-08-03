В августе 300 тысяч украинцев не получат пенсии: названа причина — Finance.ua

В августе 300 тысяч украинцев не получат пенсии: названа причина Сегодня 19:02 — Личные финансы

В августе 300 тысяч украинцев не получат пенсии: названа причина

Несмотря на военное положение и активные боевые действия государство продолжает выплачивать пенсии и жилищные субсидии украинцам даже на оккупированных территориях, несмотря на закрытие отделений госбанков и «Укрпочты» с 1 августа.

Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона.

По словам чиновницы, на сегодняшний день из-за угрозы жизни работников «Укрпочты» физически разнести по домам пенсионерам выплаты нет возможности. Они в течение 30 дней будут храниться на счетах Ощадбанк а. Если за это время человек не смог снять средства, то их переводят на счета, открытые в других банках.

Жолнович подчеркнула, что если человек ни в одном из вариантов не может получить свои деньги, эти выплаты никуда не денутся — они накапливаются.

«Скидываем деньги туда с надеждой, что человек хоть каким-то образом сможет их себе снять. В любом случае эти деньги никуда не денутся, они будут накапливаться. Есть варианты получить их даже на оккупированной территории», — сказала Жолнович.

По оценкам издания «Телеграф», на сегодняшний день без пенсии осталось около 300 тысяч пожилых украинцев.

Справка Finance.ua:

из-за войны многие пенсионеры уехали из Украины и теперь не могут получить пенсии, поскольку раньше выплаты им доставляла Укрпочта. Также не могут получить пенсии и украинцы, которые сейчас находятся в оккупации. Пенсионеры, которые в военное время в Украине не смогли получить начисленные пенсионные выплаты, могут обратиться в органы Пенсионного фонда, если прошло не более трех лет;



с 1 августа государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» прекратило работу на временно оккупированных территориях Украины;

в последний месяц лета украинцы будут получать пенсию, минимальный размер которой в июле вырос до 2027 гривен за счет повышения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Факти По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.