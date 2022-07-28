В Пенсионном фонде рассказали, какие услуги можно получить онлайн (инфографика) — Finance.ua
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В Пенсионном фонде рассказали, какие услуги можно получить онлайн (инфографика)

Личные финансы
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Пенсионный фонд Украины развивает направление предоставления пенсионных услуг дистанционно через онлайн-сервисы Фонда.
Об этом сообщили в фонде.
Для этого нужно зайти и зарегистрироваться на вебпортале электронных услуг Фонда ( https://portal.pfu.gov.ua ) с помощью Дія.Підпис или квалифицированной электронной подписи, или средствами встроенной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т. ч. с использованием технологии #BankID.
Что можно сделать
Подать заявление на назначение пенсии; получить справки, достоверность которых подтверждается QR-кодом (формы ОК-5/ОК-7, получить справку о размере пенсии и справку о доходах пенсионера для назначения субсидий, выписку из реестра застрахованных лиц).
Также можно проверить сведения о трудовой деятельности (Электронная трудовая книжка).
Напомним, 25 июля завершено финансирование пенсий за июль. На пенсионные выплаты направлено 50,2 млрд грн, в том числе 11,3 млрд грн — на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 38,9 млрд грн — через уполномоченные банки.
В Пенсионном фонде рассказали, какие услуги можно получить онлайн (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Названы максимальные сроки хранения неполученной пенсии: когда выплаты будут недоступны.
  • Украинские пенсионеры могут дистанционно изменить способ выплаты пенсий. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как получить пенсию и денежные выплаты в Укрпочте во время военного положения👛

По материалам:
Finance.ua
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