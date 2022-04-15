Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсії: інструкція — Finance.ua
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Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсії: інструкція

Вчора 09:03Особисті фінанси
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Українські пенсіонери можуть дистанційно змінити спосіб виплати пенсій. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис (КЕП).
Про це нагадали фахівці ПФУ.

Інструкція:

  • після авторизації на вебпорталі електронних послуг через «Особистий кабінет» натискаєте пункт «Про пенсійне забезпечення»;
  • обираєте «Внесення змін до пенсійної справи», далі — «Заява про зміну способу виплати пенсії» (заповнюєте потрібні поля форми заяви та завантажуєте відскановані документи);
  • сформовану заяву завіряєте власним КЕПом (заява автоматично надійде до Пенсійного фонду України).
При формуванні електронної заяви потрібно додати файли сканованих документів:
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • заява з реквізитами з банківської установи — в разі переходу на банк.
Результати опрацювання звернення (зміни способу виплати) будуть відображені в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України у вкладці «Мої повідомлення».
Нагадаємо, люди, які отримують пенсії, субсидії та соціальну допомогу, але змушені були змінити місце проживання через війну, продовжать отримувати гроші вже за новою адресою.

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

В умовах воєнного часу в Україні якщо уповноважені банки не можуть виплатити пенсії, людині перекажуть кошти безпосередньо на картку без відкриття рахунку в Ощадбанку. Пенсіонер, що звернувся до Пенсійного фонду щодо тимчасової зміни фактичного місця проживання, отримає пенсію безпосередньо на картку без відкриття банківського рахунку. Пенсія виплачується в розмірах не менших, ніж були попереднього місяця.
Послуга переадресації передбачає можливість отримання як адресної доставки пенсій, так і на поштове відділення. Оформити її можна телефоном або онлайн. На кожен вид виплати слід заповнювати окрему анкету.

Довідка Finance.ua:

  • до речі, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсії в Україні доставляються до районів, які перебувають під окупацією, неофіційним закритим шляхом. Виплати на картки здійснюються без проблем;
  • станом на початок квітня, виплату пенсій за цей місяць профінансовано на 20%, в тому числі на 100% у 6 областях.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Finance.ua
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