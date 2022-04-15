Як дистанційно змінити спосіб виплати пенсії: інструкція — Finance.ua

В умовах воєнного часу в Україні якщо уповноважені банки не можуть виплатити пенсії, людині перекажуть кошти безпосередньо на картку без відкриття рахунку в Ощадбанку. Пенсіонер, що звернувся до Пенсійного фонду щодо тимчасової зміни фактичного місця проживання, отримає пенсію безпосередньо на картку без відкриття банківського рахунку. Пенсія виплачується в розмірах не менших, ніж були попереднього місяця.
Послуга переадресації передбачає можливість отримання як адресної доставки пенсій, так і на поштове відділення. Оформити її можна телефоном або онлайн. На кожен вид виплати слід заповнювати окрему анкету.
Довідка Finance.ua:
до речі, за словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсії в Україні доставляються до районів, які перебувають під окупацією, неофіційним закритим шляхом. Виплати на картки здійснюються без проблем;
станом на початок квітня, виплату пенсій за цей місяць профінансовано на 20%, в тому числі на 100% у 6 областях.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.