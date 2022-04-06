Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20% — Finance.ua

Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%

Вчора 08:04 — Особисті фінанси

Виплату квітневих пенсій профінансовано на 20%, в тому числі на 100% у 6 областях. Про це повідомила Марина Лазебна, міністр соціальної політики України.

«На сьогодні, не дивлячись на те, що зараз лише початок місяця, Пенсійний фонд вже спрямував до банків та Укрпошти 20% коштів, необхідних на виплату пенсій квітня. Це 9,7 мільярдів гривень, з яких 2,9 мільярда спрямовані на виплату пенсій через Укрпошту, а 6,8 мільярдів — через уповноважені банки», — прокоментувала вона.

Міністр повідомила, що на виплату пенсій на квітень заплановано 49 мільярдів гривень. З них:

• через уповноважені банки 37,6 млрд грн (в т.ч 5,1 млрд грн — пенсії військовим пенсіонерам),

• через Укрпошту — 11,4 млрд грн.

Кому нарахували пенсії авансом?

Знаючи, як складно зараз забезпечувати доставку та виплату пенсій у регіонах, де ідуть активні бойові дії, кошти на виплату пенсій в окремих регіонах Мінсоцполітики перерахувало авансом, ще наприкінці березня. Зокрема, 25-27 березня в повному обсязі профінансували банкам та Укрпошті виплату квітневих пенсій у Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.

Банки вже зарахували всі 100% коштів на рахунки пенсіонерів в цих областях.

«Тому я прошу пенсіонерів перевірити свої картки та використовувати кошти. В березні ми мали випадки, коли люди телефонували до Пенсійного фонду зі скаргами, що не отримали пенсію у звичний строк, а зрештою з’ясовувалось, що пенсія просто надійшла на картку раніше, людина не очікувала цього і тому не звернула увагу», — розповіла Лазебна.

Звичайно, складніша ситуація з доставкою пенсії за місцем проживання у населених пунктах, де відбуваються воєнні дії або які оточені ворогом.

Так, Укрпошта розпочала доставку пенсій квітня в Сумській, Луганській та Київській областях, де відсоток виплати станом на 2 квітня склав 23,5%, 1,5% та 0,9% відповідно.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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