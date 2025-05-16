Пенсии, долги и развод: за что чаще всего судились украинцы в 2024 году — Finance.ua
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Пенсии, долги и развод: за что чаще всего судились украинцы в 2024 году

Личные финансы
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Пенсии, долги и развод: за что чаще всего судились украинцы в 2024 году
Пенсии, долги и развод: за что чаще всего судились украинцы в 2024 году
По данным Государственной судебной администрации, в 2024 году было зарегистрировано 3,1 млн судебных дел. Существенно стало больше уголовных дел, а вот хозяйственных, наоборот, стало меньше. Больше всего судятся за взыскание долгов по ЖКУ.
Об этом сообщает Опендатабот.
«В общей сложности 3,1 млн судебных дел за год зафиксировали в 2024 году — всего лишь на 0,3% больше, чем в предыдущем году», — сказано в сообщении.
Среди них значительно возросло количество уголовных дел — в 1,6 раза. Если раньше их было 332 тысячи, то теперь стало 528 тысяч. Также на 7% увеличилось количество гражданских дел: до 1 млн против 982 тыс. в 2023 году.
В хозяйственных и административных судах дел уменьшилось на 14% и 11% соответственно. Дел по административным правонарушениям стало на 5% меньше.
В прошлом году суды больше рассматривали гражданские дела: 33% или более 1 млн рассмотренных дел касались административных правонарушений, а еще 17% — уголовных. Раньше же тройка лидеров была следующая: лидировали неизменно гражданские дела (31%), далее — дела, касающиеся админправонарушений (29.7%), административные дела (15,9%).
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Больше всего дел посвящены взысканию долгов по ЖКУ. В прошлом году их насчитали 298 тыс. — это 28% всех гражданских. Далее идут дела о займах и кредитах — 126 тыс. или 12%, а также разводы — 120 тыс. или 11,5%.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Среди административных судов лидером снова стали пенсии. На первом месте социальные вопросы уволенных с публичной службы — 151 тыс. или 33.7%. Еще 85 тыс. (19%) обратилось по поводу пенсионного страхования и дополнительно 22 тыс. (5%) открыто по пенсионному страхованию «чернобыльцев».
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства — 7,3 тыс., то есть 12%. Поставки товаров, работ и услуг занимают 9,4%. Еще 7.6% - доля поставок энергоносителей.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Напомним, даже если не пользуешься коммунальными услугами и даже не живешь в Украине, оплата за них может быть начислена. Избежать этого нельзя. Однако если долги накопить, можно столкнуться с блокировкой счетов или даже изъятием имущества.
Ни имущество, ни средства у должника нельзя забрать просто так и кому угодно: этому предшествует специальная процедура, определенная рядом законов и подзаконных актов. Проводят эту процедуру уполномоченные на такие действия лица, как государственные или частные исполнители.
По материалам:
Finance.ua
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