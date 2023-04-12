Пенсии для украинцев: рейтинг банков по состоянию на апрель (инфографика) — Finance.ua
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Пенсии для украинцев: рейтинг банков по состоянию на апрель (инфографика)

Фондовый рынок
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Пенсии для украинцев: рейтинг банков по состоянию на апрель (инфографика)
Пенсии для украинцев: рейтинг банков по состоянию на апрель (инфографика)
Как сообщает Пенсионный фонд Украины, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 апреля 2023 года составила 8,349 млн человек.
2,32 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».
Пенсии для украинцев: рейтинг банков по состоянию на апрель (инфографика)
Первое место занимает ПриватБанк, его доля составляет 54,2% — 4,557 млн человек.
На втором месте государственный Ощадбанк (35,7%, пенсии получают 2,991 млн. человек).
Третье место — Райффайзен Банк, пенсии в котором получают 328,6 тысячи человек (3,9%). В других банках получают выплаты 507,9 тысячи человек (6,0%).
Напомним, как сообщает Пенсионный фонд Украины, Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что пенсии за выслугу лет, назначенные на условиях Закона Украины «О пенсионном обеспечении», до достижения получателями пенсионного возраста не пересчитываются.
Это, в частности, педагоги, медицинские работники, работники авиации, не достигшие возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и работающие/работавшие на должностях, не дающих право на пенсию по выслуге лет.

Справка Finance.ua:

  • По результатам индексации в марте пенсии выросли почти на 20%. Индексация затронула 10,5 миллиона украинских пенсионеров. Средний размер повышения составил около 600 гривен. Теперь средний размер пенсии в Украине составляет 5200 гривен. Об этом сообщил премьер-министр.
  • Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, благодаря которым Украина может в полной мере и вовремя финансировать все критические расходы бюджета, а также украинский бизнес и всех налогоплательщиков. Все средства, уплаченные в бюджет, направляются на армию и безопасность.

Меценатские пенсии: что это и как получить

По материалам:
Finance.ua
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