PayPal продлил период без комиссий для пользователей из Украины — Finance.ua

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PayPal продлил период без комиссий для пользователей из Украины

Личные финансы
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PayPal продлил период без комиссий для пользователей из Украины
PayPal продлил период без комиссий для пользователей из Украины
Международная платежная система PayPal продлила период, в течение которого будет обслуживать украинцев без комиссий, до сентября 2022 года.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, за три месяца работы PayPal украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на 200 млн долларов. С помощью этой системы украинцы могут поддерживать родных за границей и собирать пожертвования на армию со всего мира.
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Он также отметил, что следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов.
«Спасибо CEO PayPal Дену Шульману за поддержку Украины и около полумиллиарда долларов, которые при содействии компании поступили на счета благотворительных организаций, которые помогают украинцам по всему миру», — добавил Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что полный функционал PayPal в Украине не ограничен определенным временем, однако после 30 июня вернутся комиссии за транзакции и снятие денег с аккаунта на банковскую карту.
По материалам:
РБК-Україна
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