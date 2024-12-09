Патрульная полиция планирует отказаться от терминалов для оплаты штрафов на месте — Finance.ua

Патрульная полиция планирует отказаться от терминалов для оплаты штрафов на месте Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Патрульная полиция планирует отказаться от терминалов для оплаты штрафов на месте

В Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.

Об этом в интервью « Українським новинам » сказал первый заместитель начальника Департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Отвечая на вопрос о том, что у инспекторов на дорогах почему-то уменьшается количество терминалов, он пояснил, что в настоящее время стало больше экипажей полиции, а терминал один на два экипажа.

«То есть 1 к 2. Однако нужно говорить, что терминал — это уже устаревшее устройство в данном случае. Сейчас уже есть системы, которые мы внедряем как пилотный проект в нескольких областях. Например, Черновицкая область — совместно с банковскими учреждениями мы прорабатываем это и в будущем не будем пользоваться терминалами», — рассказал Билошицкий.

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Вместо терминалов, по его словам, будет телефон, который будет выдавать необходимые реквизиты. «Терминалы — это уже вчерашний день. По состоянию на 2015 год это было целесообразно, но сейчас уже новые устройства и системы, которые можно использовать. Мы и не хотим увеличивать количество терминалов, а сразу хотим перейти на новую систему, которая более удобна и для гражданина, и для полицейского», — сказал правоохранитель.

Первый заместитель начальника Департамента также отметил, что в настоящее время полиция не применяет во время работы автомобили-фантомы, которые без видимых опознавательных знаков могут измерять скорость других транспортных средств непосредственно в движении.

«Система очень эффективная и очень дорогая. Она хрупкая, и поэтому ее хранение должно быть надлежащим. Фантомы пока не используются. К этому вопросу вернемся позже», — добавил Билошицкий.

Укрінформ По материалам:

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