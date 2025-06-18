Patreon обновляет тарифы для новых пользователей — Finance.ua

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Patreon обновляет тарифы для новых пользователей

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Patreon обновляет тарифы для новых пользователей
Patreon обновляет тарифы для новых пользователей, fptshop.com.vn
Платформа для монетизации контента Patreon объявила об обновлении тарифов, объединив планы Pro и Premium в один вариант.

Что изменится

Новый тариф будет забирать 10% заработка создателя
Изменения станут действовать с 5 августа, но не для всех. Для тех, кто уже является пользователями Patreon или успеет зарегистрироваться до 4 августа, тарифы останутся неизменными: то есть 8% для пользователей Pro и 12% для Premium.
Все функции по тарифу Premium, кроме мерча, будут включены в стандартный тариф с 10%. Доступ к мерчу будет дополнительной опцией — доплата 3% к базовой ставке.
«С тех пор, как мы последний раз обновляли наши тарифы шесть лет назад, Patreon значительно расширился: теперь это не только платформа для приема платежей, но и для размещения медиа, построения сообществ и открытия нового контента», — говорится в блоге.
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В компании говорят, что система рекомендаций платформы ежегодно приносит создателям более 200 млн долларов дохода. Поэтому Patreon обновляет ценообразование для новых создателей, «чтобы и далее предоставлять еще больше инструментов для роста, монетизации и взаимодействия с аудиторией».
Напомним, Patreon — это краудфандинговая площадка, где создатели контента получают денежные донейты, часто в виде ежемесячных выплат (что-то вроде зарплаты).
По материалам:
Ain.Ua
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