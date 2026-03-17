Пассажирские перевозки УЗ становятся все более убыточными (инфографика)

Пассажирский вагон УЗ
Фактическая себестоимость поездок в поездах «Укрзализныци» сейчас в среднем более чем в три раза превышает стоимость билетов. Поэтому пассажирские перевозки остаются убыточными: по предварительным оценкам, в 2025 году потери достигли почти 20 млрд грн.
В общей сложности за последние пять лет убыточность этого сегмента выросла примерно в полтора раза. Такие данные «Укрзализныця» предоставила в ответ на запрос издания «Слово и Дело».

Структура

Компания объединяет шесть региональных филиалов — Донецкий, Приднепровский, Южный, Юго-Западный, Одесский и Львовский. В то же время из-за ситуации с безопасностью, в частности на востоке, часть маршрутов пришлось сократить, а отдельные рейсы — отменить.
Читайте также

Динамика убыточности пассажирских перевозок УЗ

По динамике убытков, в 2025 году они предварительно составляли 19,6 млрд грн — это самый высокий показатель за последние годы. Для сравнения: в 2020 году убытки были на уровне 12,7 млрд грн, в 2021 — 13,7 млрд грн, в 2022 — около 14 млрд грн. В 2023 году они выросли до 15,7 млрд грн, а в 2024 — до 18 млрд грн.
Основная причина такой ситуации — государственное регулирование тарифов. Стоимость билетов удерживается на социально доступном уровне, ведь железной дорогой активно пользуются военные и миллионы граждан во время войны. Последнее существенное повышение цен произошло еще в 2020 году, пишет издание.
При этом «Укрзализныця» уже долгое время покрывает убытки от пассажирских перевозок за счет других доходов, прежде всего, от грузовых перевозок, а также дополнительных источников финансирования.
Ранее мы сообщали, что международные рейсы в прошлом году принесли Укрзализныце около 2,5 миллиарда дохода.
По материалам:
Слово і Діло
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования.
