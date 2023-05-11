Паспорт для выезда за границу теперь подходит для получения услуг в сервисных центрах МВД — Finance.ua

Паспорт для выезда за границу теперь подходит для получения услуг в сервисных центрах МВД Сегодня 16:16 — Личные финансы

Паспорт для выезда за границу теперь подходит для получения услуг в сервисных центрах МВД

Все услуги сервисных центров МВД теперь можно получить, предоставив администратору в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Украины для выезда за границу или его электронный вариант в приложении Дія.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое расширяет перечень документов, предоставляемых лицом для получения услуг в сервисных центрах МВД.

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Ранее в перечне документов, обязательно предоставляемых для идентификации личности, был только паспорт гражданина Украины — то есть внутренний паспорт. А с 11 мая, когда постановление вступает в силу, каждый гражданин Украины может предъявлять администратору сервисного центра МВД загранпаспорт.

Следует отметить, что в случае предъявления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства одновременно предъявляется справка о регистрации местожительства человека. Так же в случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу положено предъявить справку о регистрации местожительства человека.

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Напомним, паспорт нужен для получения всех услуг сервисных центров МВД — как связанных с теоретическими и практическими экзаменами, с водительским удостоверением, с регистрацией и перерегистрацией транспортных средств, назначением надлежащего пользователя на транспортные средства, так и изготовлением и хранением номерных знаков, допуском к перевозок опасных грузов и т. д.

Для получения услуг человек подает в территориальный сервисный центр МВД:

паспорт гражданина Украины,

паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

или

временное удостоверение гражданина Украины,

вид на постоянное жительство,

вид на временное жительство,

удостоверение беженца,

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите,

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита,

или предъявляет один из указанных документов в электронной форме средствами Портала Дія.

В случае отсутствия в указанных документах сведений о задекларированном или зарегистрированном местожительстве (нахождении) на территории Украины — справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, у которого указано фактическое местожительство (для внутренне перемещенных лиц), или выписку из реестра территориальной громады о задекларированном или зарегистрированном местожительстве (пребывании) или предъявляет один из указанных документов в электронной форме средствами Портала Дія.

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