Паспорт для выезда за границу теперь подходит для получения услуг в сервисных центрах МВД — Finance.ua

Паспорт для выезда за границу теперь подходит для получения услуг в сервисных центрах МВД
Все услуги сервисных центров МВД теперь можно получить, предоставив администратору в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт гражданина Украины для выезда за границу или его электронный вариант в приложении Дія.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое расширяет перечень документов, предоставляемых лицом для получения услуг в сервисных центрах МВД.
Ранее в перечне документов, обязательно предоставляемых для идентификации личности, был только паспорт гражданина Украины — то есть внутренний паспорт. А с 11 мая, когда постановление вступает в силу, каждый гражданин Украины может предъявлять администратору сервисного центра МВД загранпаспорт.
Следует отметить, что в случае предъявления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства одновременно предъявляется справка о регистрации местожительства человека. Так же в случае предъявления паспорта гражданина Украины для выезда за границу положено предъявить справку о регистрации местожительства человека.
Напомним, паспорт нужен для получения всех услуг сервисных центров МВД — как связанных с теоретическими и практическими экзаменами, с водительским удостоверением, с регистрацией и перерегистрацией транспортных средств, назначением надлежащего пользователя на транспортные средства, так и изготовлением и хранением номерных знаков, допуском к перевозок опасных грузов
и т. д.
Для получения услуг человек подает в территориальный сервисный центр МВД:
- паспорт гражданина Украины,
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу,
или
- временное удостоверение гражданина Украины,
- вид на постоянное жительство,
- вид на временное жительство,
- удостоверение беженца,
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите,
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита,
или предъявляет один из указанных документов в электронной форме средствами Портала Дія.
В случае отсутствия в указанных документах сведений о задекларированном или зарегистрированном местожительстве (нахождении) на территории Украины — справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, у которого указано фактическое местожительство (для внутренне перемещенных лиц), или выписку из реестра территориальной громады о задекларированном или зарегистрированном местожительстве (пребывании) или предъявляет один из указанных документов в электронной форме средствами Портала Дія.
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