В МВД планируют изменить процедуру сдачи экзаменов на права — Finance.ua

В МВД планируют изменить процедуру сдачи экзаменов на права Сегодня 16:44 — Личные финансы

В МВД планируют изменить процедуру сдачи экзаменов на права

В Главном сервисном центре Министерства внутренних дел заявили, что планируют изменить процедуру сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ГСЦ сообщили, что изменения, прежде всего, будут касаться именно процедуры сдачи теоретических и практических экзаменов. В частности, в течение всего времени сдачи теоретического экзамена будет проходить видео-, аудиозапись не только человека и движений его рук, но и экзаменатора и его действий, а также видеозапись всей площади экзаменационного класса и экрана монитора рабочего места, на котором человек сдает теоретический экзамен.

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Также будет технически документироваться вся процедура сдачи экзамена по вождению. Будут фиксировать на аудио и видео не только ученика и экзаменатора, но и все их действия, включая движения рук и ног. Кроме этого, будет вестись видео- и аудиозапись дорожной обстановки впереди и, если позволяет конструкция, сзади транспортного средства, на котором принимается практический экзамен.

Для такой комплексной фиксации будет использоваться современный технический комплекс, который уже проходит тестирование. До конца года планируется оборудовать такой техникой около 150 автомобилей.

Еще запланировано увеличение срока, во время которого человек может получить видеофайл по процедуре сдачи экзамена для обжалования результатов.

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Кроме этого планируют отменить количество попыток по сдаче практических экзаменов. По состоянию на сегодняшний день, если человек трижды не сдал практический экзамен — он проходит повторную переподготовку по практическому управлению транспортным средством и ему снова предоставляют три попытки.

Если же соответствующая норма закона будет принята, ученик, не сдавший теоретический экзамен с первого раза, сможет сдавать его повторно через 10 календарных дней. Такая же ситуация будет и с практическим экзаменом.

В то же время, о сокращении количества учебных заведений или инструкторов речь не идет.

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