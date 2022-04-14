Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожает на четверть (инфографика) — Finance.ua

Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожает на четверть (инфографика)

Сегодня 09:02 — Личные финансы

Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожает на четверть (инфографика)

В этом году Украина впервые в своей новейшей истории будет отмечать один из величайших христианских праздников — Пасху — в условиях военного положения. При этом пасхальная корзина в 2022 году обойдется почти на четверть дороже прошлогодней.

Об этом свидетельствуют расчеты Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

В этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, творог, сыр, хрен и соль обойдутся на семью из 4 человек около 972 грн, то есть на 192 грн (или на 24,6%) дороже, чем в прошлом, когда такой же набор продуктов стоил 780 грн.

Отметим, что расчет стоимости пасхальной корзины в 2022 году сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Минфина, который проводит ежедневный мониторинг цен на первостепенные продукты питания в продуктовых супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus по состоянию на 7 апреля 2022 года.

Цены на продукты и блюда

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины — куличи домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) — составит около 134 грн. кг, что на 11,7% больше стоимости кулича 2021 года.

Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: мука — на 58,8%, молоко — на 50,4% и масло сливочное — на 24,5%. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и украшения выпечки.

В отличие от предыдущих лет из перечня составляющих праздничной корзины только цена на яйца осталась на уровне начала апреля прошлого года (36 грн за десяток), тогда как цены на остальные продукты выросли на 11,7-58,0%.

Самыми дорогими составляющими традиционно остаются мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) — 160 грн (300-340 грн за 1 кг);

буженина (0,5 кг) — 168 грн (320-350 грн за 1 кг);

подорожало и сало (0,5 кг) — до 79 грн. из расчета 150-160 грн. за 1 кг.

По сравнению с 2021 годом стоимость буженины увеличилась на 24,4%, домашней колбасы — на 23,1%, а сала — на 58%.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить:

за сливочное масло (0,5 кг) — 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г);

творог (0,5 кг) — 150 грн (309-332 грн за 1 кг);

сыр (0,5 кг), который обойдется примерно в 90 грн. (50,9-57,10 грн. за пачку 300 г).

Цена хрена (250 г) составит 14 грн, то есть на уровне прошлого года (10-18 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — ее стоимость возрастет до 1210 грн. Это на 247 грн или на 25,6% больше стоимости корзины такого же состава в 2021 году.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей, объяснил учёный. По сравнению с 2021 годом цена на овощи выросла в 1,9-2,1 раза:

томаты тепличные (0,5 кг) — до 48 грн (84-115 грн за 1 кг);

огурцы (0,5 кг) — до 60 грн (80-148 грн за 1 кг).

Средняя цена на яблоки осталась на уровне прошлого года — 10 грн. за 0,5 кг (14-25 грн. за 1 кг).

За бутылку церковного вина «Кагор» в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Почему цены выросли?

В этом году, довольно существенный рост стоимости пасхальной корзины однозначно стал следствием военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, дефицита и удорожанием горючего, перебоями и усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах, объяснил директор Института, академик Юрий Лупенко.

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Особенно это ощутимо в зонах боевых действий, временной оккупации, большого скопления переселенцев. Большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов — кто-то на уменьшении количества продукта в корзине, другие — за счет отказа от более дорогой его части (домашней колбасы, буженины, сыра) или использования более дешевой продукции, а некоторые — ограничатся традиционными пасхальными яйцами. пасхой, по крайней мере для освящения.

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