В Украине предприниматели незаконно подняли цены на продукты (список) — Finance.ua

В Украине предприниматели незаконно подняли цены на продукты (список)

Сегодня 16:46 — Казна и Политика

Во время военного положения государство контролирует то, как предприниматели соблюдают законодательство при формировании, установлении и применении государственных регулируемых цен на определенные товары.

Некоторые предприниматели, несмотря на запрет, все же повышали цены на изделия, имеющие социальную значимость.

В течение месяца цены росли на продукты питания, товары первой необходимости и горючее. Были и другие нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Читайте также Украинцам начнут бесплатно раздавать продукты: что входит в набор и где его можно получить

В Госпродпотребслужбе отмечают, что с 23 февраля по 4 апреля проводились исследования цен. В частности, на основе сообщений от потребителей о росте цен на пищевые продукты, товары первой необходимости, горючее, продаже алкоголя, отсутствии расчета по безналу и других нарушений предпринимателей.

После ценовых наблюдений служба пришла к выводу, что цены на почти все продовольственные товары с конца февраля по начало апреля существенно повысились. В частности, есть следующие данные:

на хлеб пшеничный цена выросла на 28,5%;

хлеб ржано-пшеничный — 12,5%;

крупу гречневую — 25,5%;

макаронные изделия — 24,5%;

масло подсолнечное — 11,9%;

лук репчатый — 27,2%.

В службе отметили, что предпринимателей вынуждали возвращать экономически обоснованные цены, а также в ходе этих проверок устраняли другие нарушения.

Справка Finance.ua:

Некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения — в основном крупы и консервы. Воспользоваться помощью могут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.

В определении прописан список товаров. Но он не окончателен — при выдаче продуктовых наборов допустимое отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.