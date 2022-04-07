В Украине предприниматели незаконно подняли цены на продукты (список) — Finance.ua
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В Украине предприниматели незаконно подняли цены на продукты (список)

Сегодня 16:46Казна и Политика
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Во время военного положения государство контролирует то, как предприниматели соблюдают законодательство при формировании, установлении и применении государственных регулируемых цен на определенные товары.
Некоторые предприниматели, несмотря на запрет, все же повышали цены на изделия, имеющие социальную значимость.
В течение месяца цены росли на продукты питания, товары первой необходимости и горючее. Были и другие нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
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В Госпродпотребслужбе отмечают, что с 23 февраля по 4 апреля проводились исследования цен. В частности, на основе сообщений от потребителей о росте цен на пищевые продукты, товары первой необходимости, горючее, продаже алкоголя, отсутствии расчета по безналу и других нарушений предпринимателей.
После ценовых наблюдений служба пришла к выводу, что цены на почти все продовольственные товары с конца февраля по начало апреля существенно повысились. В частности, есть следующие данные:
  • на хлеб пшеничный цена выросла на 28,5%;
  • хлеб ржано-пшеничный — 12,5%;
  • крупу гречневую — 25,5%;
  • макаронные изделия — 24,5%;
  • масло подсолнечное — 11,9%;
  • лук репчатый — 27,2%.
В службе отметили, что предпринимателей вынуждали возвращать экономически обоснованные цены, а также в ходе этих проверок устраняли другие нарушения.

Справка Finance.ua:

  • Некоторых украинцев будут бесплатно обеспечивать продуктами от государства. Речь идет о продовольствии длительного хранения — в основном крупы и консервы. Воспользоваться помощью могут жители регионов, где ведутся активные боевые действия.
  • В определении прописан список товаров. Но он не окончателен — при выдаче продуктовых наборов допустимое отклонение на 20% (в плюс или минус). Объем указан на одного человека в месяц.
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По материалам: Сьогодні
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