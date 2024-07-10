Партнеры выделят Украине $1 млрд на поддержку ПВО: системы и сотни перехватчиков — Finance.ua

Партнеры выделят Украине $1 млрд на поддержку ПВО: системы и сотни перехватчиков Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Руководители пяти стран обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, в общей сложности партнеры пообещали выделить более $1 млрд на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и «сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года».

Об этом сообщается на сайте Белого дома

Украине предоставят дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, включая:

дополнительные батареи «Patriot», предоставленные Соединенными Штатами, Германией и Румынией;

компоненты «Patriot», предоставленные Нидерландами и другими партнерами для обеспечения работы дополнительной батареи «Patriot»;

дополнительную систему SAMP-T, предоставленную Италией.

«Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы могли быть использованы как можно быстрее. В этом году мы работаем над дальнейшим объявлением о предоставлении Украине дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны», — сказано в сообщении.

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Кроме того, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Как говорится в заявлении, несколько членов Альянса, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Великобритания, продолжат играть неотъемлемую роль в предоставлении этих систем, а многие другие сторонники Украины предоставят перехватчики.

США в координации с партнерами пообещали перераспределить запланированные поставки критически важных перехватчиков ПВО, чтобы они были доставлены в Украину.

Планируется, что Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в следующем году.

«Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а также Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнеры пообещали выделить более 1 миллиарда долларов на поддержку противовоздушной обороны Украины, и Коалиции по вопросам интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны, которую совместно возглавляют Германия и Франция. Мы также приветствуем работу НАТО в поддержку усилий Украины по развитию оперативно совместимой с НАТО интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны. Наше послание Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима», — сказано в заявлении.

Українська правда По материалам:

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