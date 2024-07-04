США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн — Finance.ua

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другое вооружение.
Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения рф», — отметила представитель администрации США.
Она не назвала общей стоимости нового транша помощи, однако подчеркнула, что это уже седьмой пакет, выделяемый США после того, как президент Байден в апреле подписал закон с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности. Этот закон содержал, в частности, более 60 млрд долларов на поддержку Украины.
Что вошло в пакет помощи от США:
- ракеты для ПВО HAWK;
- боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды 81 мм;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- подрывное оборудование и боеприпасы;
- тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;
- тактические аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолетов;
- запчасти, другое полевое и вспомогательное оборудование.
Кроме того, пакет будет включать в себя дополнительное финансирование Минобороны США для закупки новых ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, «чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от российских атак с воздуха».
Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым анонсировал подготовку пакета помощи Украине на общую сумму свыше $2,3 млрд.
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