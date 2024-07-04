США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн — Finance.ua
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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн
Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другое вооружение.
Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения рф», — отметила представитель администрации США.
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Она не назвала общей стоимости нового транша помощи, однако подчеркнула, что это уже седьмой пакет, выделяемый США после того, как президент Байден в апреле подписал закон с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности. Этот закон содержал, в частности, более 60 млрд долларов на поддержку Украины.
Что вошло в пакет помощи от США:
  • ракеты для ПВО HAWK;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды 81 мм;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
  • боеприпасы для стрелкового оружия;
  • подрывное оборудование и боеприпасы;
  • тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;
  • тактические аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолетов;
  • запчасти, другое полевое и вспомогательное оборудование.
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Кроме того, пакет будет включать в себя дополнительное финансирование Минобороны США для закупки новых ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, «чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от российских атак с воздуха».
Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым анонсировал подготовку пакета помощи Украине на общую сумму свыше $2,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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