США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн — Finance.ua

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн Сегодня 10:02

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Об этом заявила в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Администрация Байдена-Гаррис объявляет о выделении нового значительного пакета помощи Украине в сфере безопасности — в то время как Соединенные Штаты продолжают поддерживать защиту Украины от вторжения рф», — отметила представитель администрации США.

Она не назвала общей стоимости нового транша помощи, однако подчеркнула, что это уже седьмой пакет, выделяемый США после того, как президент Байден в апреле подписал закон с дополнительным финансированием на нужды национальной безопасности. Этот закон содержал, в частности, более 60 млрд долларов на поддержку Украины.

Что вошло в пакет помощи от США:

ракеты для ПВО HAWK;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды 81 мм;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

боеприпасы для стрелкового оружия;

подрывное оборудование и боеприпасы;

тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;

тактические аэронавигационные системы и вспомогательное оборудование для самолетов;

запчасти, другое полевое и вспомогательное оборудование.

Читайте также США выделит $824 млн Украине на поддержку энергетической инфраструктуры

Кроме того, пакет будет включать в себя дополнительное финансирование Минобороны США для закупки новых ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS, «чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от российских атак с воздуха».

Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым анонсировал подготовку пакета помощи Украине на общую сумму свыше $2,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.